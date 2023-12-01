矽谷路怒 男踩碎車窗害狗險失明

嫌犯卡諾（Armando Cano）跳上車踩破玻璃，導致狗重傷被捕。（取自警方官網）

聖荷西 日前發生一起路怒事件。一男一女帶著寵物狗開車，與另一車的男子發生糾紛。等紅燈時，第三輛車上的駕車男子下車，跳上受害者車子，雙腳跳躍，踩破擋風玻璃，碎玻璃掉進一隻狗的眼睛，導致其重傷，差點失明。警方逮捕了嫌犯卡諾（Armando Cano）。

警方稱，這起路怒事件於11日發生在Capitol Expressway和Tully路附近，並被車載監控拍了下來。實際上，與受害者發生路怒衝突的是第二輛車，而重傷狗狗的是第三輛車司機，這兩輛車的人貌似相熟。監控錄像顯示，在等紅燈時，第二輛車的兩個男子下車和受害者車輛司機理論。隨後，第三輛車司機卡洛打開車門。跳上受害者車後，雙腳起跳，一腳踏碎玻璃。

警方說，一些碎玻璃掉進了一隻狗的眼睛裡，導致這隻狗重傷，需要緊急治療。在確認卡諾就是打碎車窗並導致狗狗受傷的嫌疑人後，當局獲得了逮捕令。22 日，警方在聖荷西逮捕了卡諾。卡諾因破壞他人財產、毆打他人和虐待動物等重罪被關押在聖他克拉拉縣監獄 。