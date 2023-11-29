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金山人語／OpenAI的肥皂劇

金山人語

短短幾天，OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)經歷了被解職、加盟微軟、再恢復原職，如同過山車般跌宕起伏的情節勘比宮鬥劇，更是成為世界各大媒體頭版新聞，以及社媒朋友圈熱門話題。

為什麼一家2015年才成立的科技公司，其高層人士變動會引起如此大的反響？無論答案是什麼，都可以說明一件事：AI時代已經來臨。人們把OpenAI看成AI科技的象徵，似乎人類未來命運就掌握在它手上。

OpenAI尚未有官方說明先開除執行長阿特曼，又恢復他職務的原因，但很多人猜測與這家公司對人工智慧AI發展大方向分歧有關係。以阿特曼為代表的一方，主張盡快發展AI技術並讓人類充分使用這項技術，而不需要擔心比人類更聰明的AI會做出什麼事。這一陣營可比做政治上的左派或進步派。

另一方則擔心AI技術過於強大帶來重大風險，認為應該先在實驗室環境中完成人工智慧研發和測試，確保可以讓人類安全使用。他們主張，AI產品必須對社會友善。這一陣營可比做右派或保守派。

無論左派還是右派，都認為AI技術將對人類產生重大影響，爭論焦點在於這種影響是正面還是負面。例如，讓AI預測什麼地點將發重大生災害，是正面影響。若是讓AI來決定發生重大災害時哪些人必須被犧牲，就是負面影響。

就像人類所有科技一樣，AI本身並沒有正邪之分，完全取決於人類怎樣使用它。AI的超級能力來自於對模型的訓練。你提供給AI模型什麼樣的訓練數據，就會得到什麼樣的結果。

OpenAI並不是一家典型的矽谷模式科技公司。OpenAI首先是一個非營利機構。然後在這個非營利組織下面有一家營利性公司OpenAI。大家平時說的OpenAI，是指它的營利性公司。現在OpenAI的董事會依然保持非營利組織的模式。了解這一點，可能有助於理解這家公司最近所發生的事情。

OpenAI不是唯一研發AI的公司。它之所以鼎鼎大名，主要歸功於它的ChatGPT，這個產品問世以來風靡一時，即使對AI完全不了解人士，也都聽說過ChatGPT。

ChatGPT的產生也與其他科技產品有些不同。OpenAI不是從零開始研發ChatGPT，而是站在了前人的基礎上。2017年Ashish Vaswani等八位科學家發表了「你需要的是注意力」(Attention is All You Need)的著名論文，首次推出以轉換器(transformer)為基礎的大語言模型概念，堪稱大模型理論的「創世紀」，ChatGPT就是以這篇公開論文為指導做出來的產品。

大模型理論很複雜，但不神祕。YouTube上就有教程，手把手教你編程寫出一個玩具版ChatGPT。 OpenAI 的厲害之處在於，用人們在整個互聯網上曾經輸入的全部內容對ChatGPT進行訓練。

AI能做什麼，完全取決於人類怎樣訓練它，AI效應是正面還是負面，主動權還是在人類手上。OpenAI雖然是目前AI科技領軍者，但也只是一家公司，將人類未來命運全部寄託在一家公司的幾個高層身上，既不理性也沒必要。

AI OpenAI ChatGPT

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