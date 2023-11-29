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Hitch Interactive推NFT 結合美食旅遊

記者徐蓓蓓／舊金山報導
Yummy Hamo 世界美食主題的限量版NFT。（受訪者提供）
Yummy Hamo 世界美食主題的限量版NFT。（受訪者提供）

Hitch Interactive公司日前推出全球第一款可編程NFT（Non-Fungible Token，非同質化通證或非同質化代幣），致力於打造全新以用戶為中心、內容推動的NFT標準，賦予合作夥伴、提升消費者生命體驗。公司將創新者連結起來，提供在人工智慧、機器人技術、金融科技及元宇宙等領域提供沉浸式體驗。 近日宣布與紐約知名餐廳Tangy Noodle及私人飛機航空平台Airacer建立新合作夥伴關係。

透過合作，Hitch Interactive將Web 3跨界互動的能力引進餐飲業與即時航空旅行業，此合作關係用的是NFT小宇宙格式（Immutable Miniverse Format），將可編程代碼直接嵌入NFT藝術品，實現以用戶為中心的賦予NFT實際內容的革新。

Hitch Interactive公司最近在自己的Hitch 1999平台上，發布了第一輯小宇宙格式的Yummy Hamo世界美食主題的1000張限量版NFT。在小宇宙標準下，NFT可傳送在傳統NFT框架下無法實現的嵌入內容、體驗、遊戲和其他應用，乙太網區塊鏈上的NFT是去中心化和永恆的，並且可以私人定制加密，小宇宙的新格式是連接Web3和社媒與商用之間的橋樑。

Tangy Noodle聯合創始人與執行長Leon Liu說，希望透過Yummy Hamo用創新的方式來講述食物的故事。小宇宙標準下的可編程NFT，允許Tangy Noodle餐廳打造自己的商業文化、經典菜式，甚至是基於Web 3之上的可運營的虛擬餐廳。

Airacer是快速、簡單、方便的一站式私人行政包機平台，提供即時飛行、遊覽和奢華體驗，同時提供B2B與B2C服務的國際平台，希望藉由Yummy Hamo的可編式NFT擴展自己在Web 3的存在。

Hitch Interactive的聯合創始人暨執行長Crystal Tang說：「與餐飲、航空公司成為戰略夥伴關係，代表我們不斷開拓的決心，期盼更多商業夥伴加入，透過小宇宙為更多用戶帶來更多元社交體驗。」

Crystal Tang是企業家和新創公司投資人。Hitch Interactive聯合創始人之一Allen Yang是柏克萊加大元宇宙、人工智能與區塊鏈科學研究中心負責人，Allen Yang的「西班牙海鮮飯」據說是矽谷灣區最佳私廚，他以科研精神做料理，這次將對美食以及美食文化的熱愛融入創業，和團隊共同推出了Yummy Hamo系列1000張限量小宇宙NFT，在https://shop.hitch1999.com預售。更多細節可上網https://hitchinteractive.com/。

Crystal與Allen因為美味的料理而結緣。（受訪者提供)
Crystal與Allen因為美味的料理而結緣。（受訪者提供)

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