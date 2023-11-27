Exploratorium博物館 展「閃亮：發現燈光的藝術」

參展藝術作品「變遷」。（記者楊逸辰／攝影）

「閃亮：發現燈光的藝術」（Glow：Discover the art of light）展覽日前在舊金山 Exploratorium博物館 開幕。

「閃亮」是Exploratorium博物館以往經典展覽的延伸，也是舊金山假期季節的必備展品。今年的新藝術作品讓參觀者可以用光來創作音樂、玩實驗性LED地牢爬行遊戲、發現隱藏的水晶等。

今年展覽的新藝術作品主要有「變遷」（Flux）、「紅綠藍燈鏡」（RGB Lights Mirror）和「量子叢林」（Quantum Jungle），是七個今年才有的全新作品中的三個。

Exploratorium博物館入口外景。（記者楊逸辰／攝影）

博物館資料介紹，「變遷」是由光線與聲音交織而成的動感雕塑 作品，在輕柔的浪潮與狂野的節奏之間搖曳擺動。光線相位調整、時間延遲、旋轉速度與震動的細微變化，形成各種有機動作並創造出令人目眩神迷的圖案。當一根光柱的位置略有別於前一根光柱時，便產生出漣漪效應。觀賞者可以戴上耳機，沉浸在同步播放的原創音樂作品之中。燈光在兩場「音樂會」之間交替變動，每場音樂會都提供不同的感官體驗。

參展藝術作品「紅綠藍燈鏡」。（記者楊逸辰／攝影）

「紅綠藍燈鏡」是藝術家羅津（Daniel Rozin）機械鏡系列的一部分，利用旋轉運動透過加色模型（紅色、綠色和藍色光）生成影像。作品中的鋁製旋鈕經過編程，可以朝内或外旋轉。每個旋鈕都是一個獨立移動的像素，其旋轉會影響其反射光的顏色。鮮艷的燈光與旋轉旋鈕的光芒結合，營造出3D幻覺和高度飽和的圖像。作品中的相機更可以捕捉觀賞者的輪廓，將其反映在燈鏡之上。

參展藝術作品「量子叢林」。（記者楊逸辰╱攝影）

藝術品「量子叢林」是量子物理的數學精確模型幻化成藝術的成果。作品表面上的每個光環都標記了該物體可能所在的一個可能位置。環越亮，物體存在的可能性越大。四處移動的量子顆粒產生隨之幻化而成圖案呈現在作品之中。

「閃亮：發現燈光的藝術」將在Exploratorium博物館從11月16日到明年的1月28日展出。博物館門票包含參觀展覽的費用。