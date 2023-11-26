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感恩節回饋社區 山景城餐廳端千份免費火雞大餐

記者徐蓓蓓╱山景城報導
Don Giovanni餐廳外一早就大排長隊。（記者徐蓓蓓／攝攝影）
Don Giovanni餐廳外一早就大排長隊。（記者徐蓓蓓／攝攝影）

每年感恩節時，會有眾多非營利組織或其他團體分贈火雞大餐，送溫暖給長者或其他需要的人。而少數餐飲業者也會推出這類義舉活動，位於山景城卡斯楚街的Don Giovanni餐廳日前在感恩節當日上午即連續第27年為社區成員提供免費火雞大餐。

店主阿卡亞（John Akkaya)以前是居住在土耳其的庫爾德人。多年前移居美國後，他最早在芝加哥謀生。一次做義工的時候，他吃到餐廳免費提供的感恩節大餐，就暗下決心，以後自己開了餐廳也要這樣做。

Don Giovanni餐廳店主阿卡亞連續多年為社區提供免費火雞大餐。（記者徐蓓...
Don Giovanni餐廳店主阿卡亞連續多年為社區提供免費火雞大餐。（記者徐蓓蓓／攝影）

在山景城經營餐廳的27年間，他每年都為社區成員提供感恩節火雞大餐。在此之前的八年他在灣區的柏林甘開餐廳，也連續八年提供感恩節大餐。

阿卡亞表示，感恩節是一個非常好的美國傳統，提供免費火雞大餐是對社區的一種回饋。大家藉此認識新的朋友，感受人與人之間的善意。

社區居民在Don Giovanni餐廳享用感恩節免費大餐。（記者徐蓓蓓／攝影）
社區居民在Don Giovanni餐廳享用感恩節免費大餐。（記者徐蓓蓓／攝影）

在餐廳用餐的居民有人是第一次來，有些已經是多年的老主顧了。其中戴先生和齊女士去年才來到美國。他們坦承自己英語並不流利。看到活動張貼的小廣告來到這裡用餐，感到氛圍很好，食物也很美味，是感受地道美國文化的好機會。

阿卡亞說，整個一次活動會提供至少1000份免費火雞大餐。整個活動不接受任何捐贈，完全由店主自掏腰包。

灣區 土耳其 芝加哥

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