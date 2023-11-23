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永續發展成果佳 山景城獲A評級

記者徐蓓蓓╱山景城報導
山景城啟動應對海平面上升問題的改善項目。（本報檔案照）
山景城啟動應對海平面上升問題的改善項目。（本報檔案照）

矽谷山景城日前被「碳排放公開項目CDP（Caron Disclosure Project)」評定為永續和氣候韌性工作方面為A級。這使得它躋身於在環境保護透明度和永續發展方面世界頂尖的119個城市、州或地區之一。山景城市長希克斯（Alison Hicks)表示，這是對該市在溫室氣體排放、海平面上升應對以及本地生態系統提升方面努力的肯定。

CDP項目2018年開始啟動評級，用來表彰在氣候應對措施透明度和預防行動方面表現最好的城市。同樣獲得這一A評級的其他灣區城市還包括舊金山、聖荷西、屋崙、比德蒙。

超過930個城市、州和地區參與了CDP項目。這一項目旨在幫助這些實體管控氣候變化、水資源和去森林化方面的風險和機遇。 山景城在應對氣候風險方面的堅決舉措為其贏得了2023年度的A評級。具體包括：對氣候風險和脆弱性做出評估、實施氣候適應性和調節計畫、制定和實行調和和適應目標。

山景城同時還採取切實措施幫助建成矽谷清潔能源、實施嚴格的交通管理標準、啟動應對海平面上升的資本改善項目，以及要求在所有新建建築中建造電氣化和電車充電設施。

矽谷 灣區 希克斯

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