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陳查克伯格基金會 捐款建勞工住房

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
陳查克伯格基金會捐款助建住房的對象，包括1月間發生槍擊的半月灣一處農場。（記者葛歆睿╱攝影）
陳查克伯格基金會捐款助建住房的對象，包括1月間發生槍擊的半月灣一處農場。（記者葛歆睿╱攝影）

陳查克伯格基金會日前向聖馬刁縣捐款100萬，用於為當地農業勞工家庭修建可負擔住宅。

「沒有比農業工人受到房價上漲衝擊更大的社群了，」陳查克伯格基金會的聯合創始人和聯合執行長普莉希拉•陳（Priscilla Chan）說，「這一項目會幫助半月灣的農業工人和他們的家庭獲得更多安全可負擔的住房選擇。我們同時希望這會成為對這一地區類似投資的拋磚引玉。」

這100萬元將用來在92號公路以南，1號公路以東約1哩的一處城市擁有的地產上興建新房。半月灣的政府官員和聖馬刁縣正在合作完成建造計畫，其中包括使用獨立預置房的項目。

房屋建成後，將以低於市場價格出售給低收入農業工人，及在今年1月半月灣槍擊案中失去住處的農業工人和他們的家庭。1月份的慘案，讓人們開始關注聖馬刁縣產值高達一個億的農業產業背後這些農業工人的生存狀況。

「我們非常感激來自陳查克伯格基金會。這將幫助本縣為農業工人提供至關重要的住宅，」縣議員穆勒（Ray Mueller）說，「我們的使命是為聖馬刁縣的工人和弱勢群體提供可負擔住宅，提高他們的生活質量。我們很幸運能得到來自基金會持續的幫助來實現這一目標。」

「可負擔住宅對於社會包容和減少貧困至關重要。它保證來自不同背景的人們（包括低收入農場工人），在社區中有立足之地，」聖馬刁縣助理執行長羅德里格（ Iliana Rodriguez）說。

陳查克伯格基金會成立於2015年，致力於根除疾病，提升教育，解決地方社區需求等棘手的社會議題。基金會的使命是為每個人建立一個更包容、公正和健康的未來。

陳查克伯格基金會捐款助建住房的對象，包括1月間發生槍擊的半月灣一處農場。圖為半月...
陳查克伯格基金會捐款助建住房的對象，包括1月間發生槍擊的半月灣一處農場。圖為半月灣槍擊案發生地。（美聯社）

低收入 半月灣 投資

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