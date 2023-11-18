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劉墉花鳥工筆畫展 灣區粉絲湧入

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
劉墉在畫展現場作每一幅畫作的創作講解。（記者孫愛薇／攝影）
劉墉在畫展現場作每一幅畫作的創作講解。（記者孫愛薇／攝影）

劉墉的個人畫展「哪個花鳥不多情：劉墉的工筆世界」16日下午在硅谷亞洲藝術中心開幕，由劉墉親自導覽現場展示的畫作，劉墉稱自己已經很久不見這些畫作，除了自己從台灣帶來的三幅畫，其他的畫作大多都收藏在中國的美術館及機構中，這次畫展就是透過藝術中心館長的關係，將作品從中國運到矽谷展出，一開展就吸引三百人前來參觀，其中不乏有兩代人都是粉絲，還有小粉絲自作歡迎卡片。

畫展開幕嘉賓雲集，由藝術中心的副館長徐心如主持開幕，劉墉認識超過50年的灣區好友–舊金山中華藝術學會名譽理事長陳敏華，以及美術史家高木森、畫家古銑賢、年近107歲的潑畫大師侯北人都到場祝賀，陳敏華看到劉墉就拉著胳膊直叫「小鮮肉」，陳敏華還向本報透露，當年劉墉與同學畢薇薇結婚的契機之一，就是畢薇薇陪著劉墉畫畫，一畫就是幾個小時，劉墉覺得這樣的佳人可以結婚。

劉墉來矽谷展出的契機，是應「硅谷亞洲藝術中心」舒建華館長的邀約，兩人的友誼與緣分從八年前浙江美術館開始，劉墉笑著說ꓽ「一路我們都在相隨，緣分很深」。準備辦個人畫展，劉墉更擔心舒建華賠錢。這次展示的畫作，包含劉墉30幾歲一直到現在的作品，將近有40年期間所創作的15幅花鳥工筆畫展出。

花鳥工筆畫講究的不只精細的筆觸與技法，更著重在畫者對於花鳥的科研態度，談到觀察大自然中的萬物，劉墉以科學又崇敬的角度切入ꓽ「我往深處去看，甚至把花作解剖，看子房、看它的花葯，看它為什麼很容易凋，有一些花很容易凋謝，有一種茶花會啪一聲就掉到地上，結果掉到地上漂亮的不得了。」

劉墉不僅科研植物，更在自然萬物的美中，看見到和諧的韻律，「要知道所有的自然物，一草一木都合於美的原則，都合於這個宇宙的祥和與協調，基督教有一句話『太初有道，到與神同在，道就是神。』它們都合於道，那個道就是一種美。」

為了分享自己專研的國畫技巧與知識，劉墉推辭了台灣專做線上課程的公司，推掉了百萬元的保底傭金，只因為課程公司徵學員，一位就要一萬五以上，「這樣子太不普遍了，我這麼老了，我應該有話要說，把話說出來，讓更多的人聽到。」隨後免費的「劉墉講堂」國畫課程，就在劉墉自己的Youtube頻道上播出，讓想了解國畫的人都能透過線上講學吸收知識。

「哪個花鳥不多情：劉墉的工筆世界」特展的原展期為11月16日到29日，因民眾對於畫展的踴躍程度很高，館方決定延長展期到12月10日，館長舒建華期望透過這次的畫展，發揚唐宋繪畫精神，「硅谷亞洲藝術中心」的開放時間為周二到周六的上午11點到下午的4點半。（硅谷亞洲藝術中心ꓽ3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。）

灣區小粉絲手作卡片送給劉墉。（記者孫愛薇／攝影）
灣區小粉絲手作卡片送給劉墉。（記者孫愛薇／攝影）
畫展中排隊請劉墉簽畫冊的人潮，大排長龍，粉絲拿到簽名與合影都很興奮。（記者孫愛薇...
畫展中排隊請劉墉簽畫冊的人潮，大排長龍，粉絲拿到簽名與合影都很興奮。（記者孫愛薇／攝影）
高齡107歲的國畫大師侯北人(左二)在畫展與劉墉及畢薇薇(中)相見，硅谷亞洲藝術...
高齡107歲的國畫大師侯北人(左二)在畫展與劉墉及畢薇薇(中)相見，硅谷亞洲藝術中心館長舒建華(左一)與副館長徐心如(右一)。（記者孫愛薇／攝影）
劉墉的多年好友陳敏華理事長，看到劉墉直喊小鮮肉，美術史家高木森(左)也現場為畫展...
劉墉的多年好友陳敏華理事長，看到劉墉直喊小鮮肉，美術史家高木森(左)也現場為畫展致詞。（記者孫愛薇／攝影）

畫展 矽谷 美術館

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