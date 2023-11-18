劉墉談矽谷 想到箱根園寫生

劉墉在矽谷的個人畫展中，為前來觀畫的民眾作導覽。（記者孫愛薇／攝影）

日前剛抵達灣區 ，準備個人畫展 「哪個花鳥不多情：劉墉的工筆世界」的劉墉，居住在灣區靠東邊的飯店，他對於矽谷 印象說到：「從遠處看是禿山以為到了阿富汗，近處又是綠洲，而且它又有各種顏色的樹，連那種上海那邊比較普遍的雪松都有，各種銀杏、橡樹都有，而且還變色，所以矽谷的人真是擁有好的天氣又擁有四季的色彩。」

日前劉墉應邀在南灣日式花園「箱根園」出席活動，對於箱根園內日式典雅的造景，劉墉表示很喜歡，花園很拙樸，「（箱根園）不是像日本正式的建築，那麼講究的材料，但是它的材料都對，所以它可以維持很久的時間都不腐爛，在紐約有人造園，但是沒有多久就壞掉了，因為用料的關係。箱根園把日本鄉間的那種淡雅拙樸，清冷都表現出來，這個箱根園是那麼的貼近我們的呼吸。」劉墉對於箱根園的喜愛，更直言有空就應該要去箱根園寫生。

提到如果下次還能來灣區辦畫展，劉墉希望能辦個人的回顧展：「不要只偏重在某一方面，希望能來一個全面的。」透過回顧展，劉墉更想傳達的是自己致學的態度，「我是往下面很深的地方專研，故宮的鎮館三寶，甚至包括天津博物館的范寬《雪景寒林圖》等，我通通都一筆一畫的去練，我下的功夫很深。」

「我不認為自己是個聰明人，聰明人要用笨方法致學，如果你一目十行，對不起，你這十行沒有好好看到，看不到東西，你一定要十目看一行，往深處去下功夫，一點一點地去掏。」

劉墉在臉書與Youtube上開課「劉墉講堂」，每個課程上的資料都會深入了解，像是談到墨的製作與歷史考據故事，也都一定有出處，一點一點的查詢考證，「你今天要革命，你先要在自己的傳統上面下了很深的功夫，然後再去造反，再去革命。」

11月18日周六和19日周日下午三點於南灣的硅谷亞洲藝術中心，劉墉將親自作畫展的導覽，藝術中心將會把館藏的眾多劉墉畫學著作與印本在「哪個花鳥不多情：劉墉的工筆世界」畫展中展出，其中也有劉墉畫作：臨摹范寬《雪景寒林》圖，透過這臨摹作品，劉墉將與灣區民眾分享自己的致學態度。