107歲國畫大師侯北人 現身個展開幕

開幕儀式與會嘉賓眾多，不僅有灣區愛好書畫的文人雅士與藝文協會代表，侯北人的家人也一同出席。（記者孫愛薇／攝影）

《丹青不知老將至：侯北人近作展》11月16日下午在「硅谷亞洲藝術中心」開幕，今年高齡已經有107歲的國畫潑彩大師侯北人在子女的陪同下，現身開幕會場，與現場的嘉賓一起慶祝畫展 開啟，首次亮相的巨幅潑彩景屏《長白山三江口》尤為吸睛。

在畫展中總共展出15幅侯北人作品，其中最為吸引人與感動的畫作為六幅聯張的潑彩景屏《長白山三江口》，這幅巨大的作品帶給前來觀賞畫作的嘉賓，在視覺上極大的震撼，長4米7高1米5的六條屏巨作《長白長思圖》，是侯北人於前年，105歲時為紀念母親所作。他在題記中寫道，母親是滿族，祖居長白山腳下。母親獨對他厚愛，恩情就如同山之長白，他旅居美國已逾一甲子，但對故土的懷戀沒有停歇。

侯北人談到這幅畫作說到：「我畫的時候用細筆表現對我母親的縷縷思念，用粗筆來表達自己強烈的情緒。」侯北人女兒侯大鋼表示父親曾回憶道，他的母親去世的時候自己在日本 留學，而這是他一生的遺憾，侯北人覺得自己是母親最喜歡的孩子，因為母親常常在門口等他，偷偷從口袋裡掏出一個白煮蛋給他當點心，其他四個兄弟姐妹沒有這樣的待遇。即便已經高齡逾百年，侯北人仍用滿懷的思念，以畫作傳達對已過世母親的感懷。

多位重要貴賓到場為侯北人的近期作品畫展作慶祝，開幕式由丁丁電視創辦人丁維平主持，美國中華藝術學會會長曾慶群、侯北人女兒侯大鋼、劉墉、舊金山 中華藝術學會名譽理事長古銑賢、硅谷亞洲藝術中心館長舒建華、副館長徐心如出席並致辭，在席間劉墉說：「侯老如此高齡畫巨幅來懷念母親，令人非常感動。」

硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如介紹說：「雖說書畫養生，畫家長壽者屢見不鮮，但綜觀中國書畫史，逾百歲而仍創作不輟的卻寥若晨星。此次展出的畫作除極少數是侯北人先生八十歲以後創作的，其餘全部都是九十歲，甚至百歲以後的作品。」

此次個展除巨幅《長白長思圖》外，還有多幅精彩潑彩山水及卡紙小品，如《廬山飛瀑》、《朝霞探山》、《夕照斑斕》、《余霞歸舟》，都非常值得細細品味。尤其是創作於2009年的《聽松圖》，這幅畫是侯北人九十三歲時，與夫人在公園散步，偶然間遇到數棵古松，回家後以古人詩意畫成的。