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柯瑞砍下38分 勇士仍難擒灰狼

記者劉先進╱舊金山報導
柯瑞在比賽中投籃。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞在比賽中投籃。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士12日晚以110比116不敵明尼蘇達灰狼，背靠背遭遇兩連敗。柯瑞25中11砍下38分5籃板三助攻，依然無力救主。勇士第二得分是湯普森的16分，隊友得分普遍陷入低迷。湯普森、保羅和維金斯的三分命中率都是生涯最低。勇士戰績六勝五負。教頭柯爾說，毫無疑問，球隊需要一些得分點和其他方面的配合。

勇士攻防兩端都出現問題。防守端讓森林狼油漆區得到62分，比勇士足足多出24分。而除了柯瑞得到38分，其他人都沒有超過20分。湯普森本賽季三分命中率為35.4%，為生涯最低。維金斯場均命中0.4個三分球，命中率為16.7%，生涯首次跌到低於20%。保羅場均0.6個三分球，命中率創造生涯最低，為17.1%。

柯瑞砍下38分，是他賽季第六次砍下30分以上。同時，他的隊友只有一次得到至少20分。即薩裏奇（Dario Saric）在11月3日對陣雷霆的比賽中。根據 ESPN 統計，柯瑞在本賽季的所有 11 場比賽中，都比勇士任何其他球員至少多 5 分，這是自 1987到1988 賽季的籃球之神喬丹（11 場）以來最長的記錄。開賽11場比賽中，柯瑞五次在得分上雙倍於最接近的隊友。這比上賽季次數還要多。

柯瑞說，球隊總會找到防守方法，對手通常會在接球後包夾他，對湯普森進行貼身緊逼，「不管是什麼情況，我們都必須做出調整。我們不能只是一成不變地做同樣的事情，卻期望得到不同的結果。」

灰狼大個子防守強悍。（記者劉先進╱攝影）
灰狼大個子防守強悍。（記者劉先進╱攝影）
勇士不敵灰狼，遭遇兩連敗。（記者劉先進╱攝影）
勇士不敵灰狼，遭遇兩連敗。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞進入籃下被包夾。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞進入籃下被包夾。（記者劉先進╱攝影）
灰狼的愛德華茲得到33分。（記者劉先進╱攝影）
灰狼的愛德華茲得到33分。（記者劉先進╱攝影）

勇士 柯瑞 喬丹

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