45歲前及早篩檢 腸癌發病率減半

大腸癌的四個階段示意圖。（記者楊青／攝影）

南加大凱克醫學 院腫瘤內科助理教授，大腸直腸癌內科專家Jenny Zhou醫師日前在南加中老年健康醫學博覽會大腸直腸癌專題講座上表示，減少紅肉和醃製食品，體能鍛煉，控制菸酒，適當增加鈣質和纖維，均有助降低大腸直腸癌風險；有家族病史的民眾，大腸鏡及早篩檢 非常重要。

周醫師當天從大腸直腸癌的流行病學、癌症 篩檢、篩檢方式、危險因子、保護因素等全方位介紹大腸癌和直腸癌的現狀、治療和預防。她表示，在近年美國最長見的癌症排行榜上，大腸直腸癌已竄升到前三名，癌症相關死亡排名第二位。

另外結腸癌也是近年好發疾病之一，2023年，全美約有15萬3020人被診斷出結腸癌。1990年中期以來，50歲以下的族群的結腸癌發生率每年增加1-2%，55歲以下發病率從1995年的11%上升到2019年的20%。值得注意的是，早發性疾病在高收入國家和地區呈現獨特上升趨勢。

好消息是，由於治療方法進步，大腸直腸癌的5年存活率從70年代中期的50%，增加到2012年至2018年的65%，死亡率從1970年每10萬人中29人，下降到2020年的12.6人。以人種劃分，發病率最高的是美洲原住民/阿拉斯加印第安人和非西班牙裔非裔，亞太裔死亡率最低。

2018年，美國癌症協會將大腸直腸癌平均風險族群的建議篩檢從50歲降低至45歲。相較於不篩檢，45至49歲開始早期篩檢可將發病風險降低50%。

周醫師表示，直系親屬家族史遺傳對患病影響巨大。如果有一名以上的直系親屬在任何年齡段被確診，應在40歲就開始定期篩檢，或在直系親屬確診年齡的前十年，每五年一次篩檢。如果有一名直系親屬患有大腸直腸癌，需要堅持篩檢到79歲；直系親屬中有兩人以上患病，應堅持檢查到85歲。

此外，發炎性腸道疾病和潰瘍性結腸炎也會增加15%的癌患風險，此一病症可以腹部骨盆腔放射治療，建議在放射治療後五年或30歲時開始大腸鏡檢查。