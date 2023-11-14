密爾比達 推動建設教師可負擔房

密爾比達（Milpitas）學區幫助其員工在工作地居住的計畫即將實現。（Getty Images）

根據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，密爾比達 （Milpitas）學區 幫助其員工在工作地居住的計畫即將實現。

密爾比達市議會上周一致通過計畫，拆除位於California Circle路1355號占地6.69英畝的一棟空置的單層工業建築，取而代之的是206套聯排別墅（townhomes）和公寓（apartments）。所有75套公寓都將是可負擔得起的，其中大部分指定用於密爾比達聯合學區的員工。該項目由Pulte集團設計和開發。

議員們稱讚該項目增加了該市的經濟適用房數量，到2031年，密爾比達需要增加6700多套住房才能達到州政府的要求。市長孟塔諾（Carmen Montano）在會上說：「這個項目早該實施了，已經等了很久了。我了解Pulte公司，你們建造的住宅質量非常高，這正是我們密爾比達所需要的。」

作為項目批准的一部分，議會取消了城市總體規畫中的某些要求。該計畫要求建造100%的經濟適用房，並為California Circle社區制定具體的分區規畫。臨時規畫總監Jay Lee告訴議員們，100%經濟適用房的要求將限制未來的發展。

曾擔任過六年校董的議員連秀鳳（Hon Lien）說，擁有這些住房將減輕學區員工的沉重負擔。由於灣區 生活成本不斷上漲，教師們紛紛離開灣區，「我希望把優秀教師留在我們的好學區。孩子是我們世界的未來，需要教師來教書育人。」

密爾比達聯合學區董事會主席諾伍德（Chris Norwood）表示，建造住房對於將教師留在該地區至關重要。

學區1000多名員工的自然減員率10%到15%之間，密爾比達聯合學區董事會（Milpitas Unified School District Board）主席諾伍德（Chris Norwood）說，學區的目標是將減員率減半，提供住房等資源將有助於留住新員工並為他們提供更好的支持。

Pulte公司的代表沙利文（Jim Sullivan）在會上介紹了該項目。他說，該項目應於明年年初破土動工。

議員們討論了公寓在開發過程中的入住時間。市政府最初的建議是，在經濟適用房部分完工之前，暫緩發放部分公寓的入住證書。

沙利文說，這會給開發商帶來巨大的財務壓力，因為整個項目的完工需要兩年多的時間。臨時規畫總監Jay Lee說，暫緩部分房屋的入住會激勵建築商完成經濟適用房的建設。但議員們不同意，他們支持Pulte的意見，即在經濟適用房開工前允許市場價住房入住。

Pulte集團是一家全國性的住宅建築商，項目遍布加州，議員們指出，開發商的聲譽是經濟適用房部分完工的保證，並鼓勵該集團繼續在當地社區進行巨大的投資。