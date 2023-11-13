「舞動華埠趴踢」 17日舉行

都板街舞團（Grant Avenue Follies）將在17日的首屆舞動華埠趴踢表演。（中華文化中心提供）

亞太經濟合作組織AEPC峰會期間，舊金山華埠 社區將舉辦多場社區活動，加入到城市慶祝的氛圍中。由中華文化中心（CCC）、藝在棱角（Edge on the Square）和舊金山經濟及勞動力發展辦公室贊助的首屆「舞動華埠趴踢」，將在17日下午3時到6時在華埠都板街800號舉行。

中華文化中心主任梁凱欣表示，APEC 峰會將世界的目光聚焦在舊金山，是展示華埠藝術和活力的絕佳機會。「我們很高興邀請到都板街舞團（Grant Avenue Follies）、柔功門（LionDanceME）、梁璧君、侯玉梅等當地藝人，希望讓大家感受到華埠的創意和熱情。」

藝在棱角總監李燕玲（Joanne Lee）表示：「來一起感受華埠最熱鬧的地段，這裡的街道有生命，這裡的樓宇會舞動。這裡的藝術會對話。藝在棱角很高興與中華文化中心合作，藉這次活動歡迎遠親近鄰來到華埠，跟我們一起享受音樂、表演、藝術和我們的Within Others展覽。玩得盡興後，別忘了光顧華埠的商家和餐廳。」