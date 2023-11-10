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裴洛西丈夫被攻擊案開審 嫌犯不認罪

編譯組／綜合報導
男子攻擊裴洛西丈夫保羅的案件，日前已經開審。保羅預計將於下周出庭作證。圖為裴洛西與夫婿保羅。(美聯社)
男子攻擊裴洛西丈夫保羅的案件，日前已經開審。保羅預計將於下周出庭作證。圖為裴洛西與夫婿保羅。(美聯社)

男子狄帕培（David DePape）去年10月闖入前聯邦眾議院議長裴洛西舊金山寓所、用槌子毆打裴洛西夫婿保羅裴洛西(Paul Pelosi)。此案日前開審，狄帕培被控企圖綁架聯邦官員與其直系親屬，並意圖對官員履行職務進行報復，但他對指控不認罪。

此案發生在2022年10月28日凌晨，82歲的保羅遭到狄帕培闖入房屋內襲擊，當時距離去年期中選舉僅有數天，案件發生對政界造成衝擊。

根據美聯社報導，被告辯護律師林克(Jodi Linker)8日表示，她將不會否認她的當事人狄帕培襲擊保羅，警方隨身攝影機拍攝到現場案件情況。相反的，她將會辯稱，當事人相信「當時他正採取行動、阻止政府腐敗以及政客與演員虐待兒童」。

狄帕培不認罪，他的論點關鍵在於，他並未犯下指控罪行，因為並未襲擊裴洛西本人、因而企圖阻止她履行公務。林克認為，政府須提出證明狄帕培的行為是因為裴洛西作為國會議員職務。此外，被認為是極右派陰謀論者的狄帕培相關信仰，「與裴洛西的官方職務無關」。

聯邦檢察官霍恩(Laura Vartain Horn)告訴陪審團員，狄帕培於去年8月開始策畫襲擊行動，有證據與聯邦調查局證詞顯示，他在網路上研究襲擊目標、收集電話號碼與地址，甚至支付公共服務費用查找有關裴洛西相關訊息。

檢察官在審理開場發言展示保羅躺在血泊中的照片，並播放狄帕培電話內容、陰謀論。霍恩表示，此案證據表明，當被告使用槌子闖入裴洛西家，是企圖綁架裴洛西本人。現場也展示狄帕培在裴洛西家外、與警察及護理人員交談時，承認襲擊的影片。

保羅預計將於下周出庭作證。

狄帕培在部落格與線上論壇上，發表有關外星人、共產主義、宗教少數群體與全球菁英的言論。並對2020年選舉結果提出質疑，並呼應毫無根據的右翼陰謀論，其稱美國政府事由一群崇拜魔鬼的戀童癖者統治。但他被捕後不久，這些網站內容就被刪除。

若罪名成立，狄帕培將面臨終身監禁。他還對州法院控告的謀殺未遂、使用致命武器襲擊、虐待老人、入室竊盜與其他重罪的指控，表示不認罪。

裴洛西 期中選舉 舊金山

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