被盜車輛撞孕婦 聖荷西一屍兩命

因車禍身亡的孕婦生前照片。（KTVU FOX2截圖）

聖荷西 發生一起涉及被盜車輛的肇事逃逸事故，導致一名孕婦和她未出生的孩子喪生。醫護試圖通過緊急剖腹産來拯救孩子，但孩子在出生後不久就去世了。受傷的孕婦被送往醫院接受治療，傷勢危及生命。她後來被宣布死亡。

目前尚不清楚涉事被盜車輛中兩名男子的下落。

聖他克拉拉縣驗屍官證實，孩子在25日晚間去世。他們還確認，遇害的婦女名叫佐格勞爾（April MarieZoglauer），21歲。親友表示，她已懷孕八個月。

警方表示，警員大約在該起事故發生後的20時42分左右趕到現場。受害孕婦當時駕駛著一輛2008年款的尼桑轎車，在沿著Blossom Hill Road東行時與一輛2013年款白色現代轎車相撞。後者正沿著Winefield Boulevard南行。事故發生後，駕駛現代轎車的兩名男子逃離現場。

據聖荷西警察局稱，該車是一輛未報失的被盜車輛。

KTVU電視台瞭解到，死者是一名學前教師，學生和他們的家人們都會叫她April女士。25日舉行的悼念活動上，家人、朋友和曾經的學生們來到事發地點，並帶來了鮮花、蠟燭和氣球 。一位朋友提供的照片顯示了她最近在任教的學校舉行的一次生日慶祝活動。

加州 步行協會（California Walks）在得知事故消息後發表聲明表示：「我們對在聖荷西市發生的又一起致命車禍感到心碎，尤其這是一起讓一個新生兒失去母親的事故。加州步行協會的團隊正在不懈努力，支持加州各個社區，倡導爲所有道路使用者提供安全街道，無論是行人、自行車騎士、乘車人還是駕駛員。」

在一個加油站，一名男子在聽到這一悲劇消息時表示：「我不知道如果他們停下來是否會對那位女士有所幫助，但是這確實是非常令人悲傷的消息，」安東尼查先生（Anthony Cha）說。

有報告稱死去的嬰兒當時正發生內出血。據鄰居表示，速度可能是這起致命碰撞的一個因素，因為汽車經常在該地區飆車。

「有人在我身邊超車，速度達到50哩。而我在40哩的區域行駛，他們仍然在飛馳，」查普曼（Pat Chapman）說，「我爲那個家庭感到非常難過，那真的是一件不幸的事情。」