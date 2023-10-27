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灣區僑教中心「青年職涯論壇」 認識AI掌握未來

記者江碩涵／南灣報導
海外青年文化志工大使協會舊金山分會舉行青年職涯論壇「認識AI 掌握未來」，邀請四位導師，帶領青年學子探索找尋未來職場領域及工作方向。（主辦單位提供）
海外青年文化志工大使協會舊金山分會舉行青年職涯論壇「認識AI 掌握未來」，邀請四位導師，帶領青年學子探索找尋未來職場領域及工作方向。（主辦單位提供）

海外青年文化志工大使協會舊金山分會（FASCA-SFBA）舉行青年職涯論壇「認識AI 掌握未來」，邀請四位導師，帶領青年學子探索找尋未來職場領域及工作方向，將聚焦於即將步入大學正要選擇自己主修的高中生，或是即將走入職場正進行職涯規畫的大學生，以及關心孩子教育的家長。講座時間為11月4日下午3時，地點在金山灣區僑教中心。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，數位時代下，AI不僅在各個產業有所應用，如金融業、數位媒體業、科技業、製造業、零售業，也將逐漸改變人類的生活及工作模式，人工智慧是未來發展趨勢，以往探討人工智慧，都是談論人工智慧對單一領域或某技術，少有討論面對AI時代新挑戰的職涯規畫，講座具有特別的意義。

聖荷西州大榮譽教授陳潤吾表示，AI對將來大學主修和職業的規畫將有極大的影響。陳潤吾曾擔任聖荷西州大電子電機工程系主任，並創辦多家高科技公司，聖他克拉拉縣曾將1998年9月10日宣布為「陳潤吾博士日」(Dr. Ray Chen Day)，以表彰他對教育及高科技的貢獻，他將在論壇中分享「AI時代下的生涯規畫」。

論壇另一主講者方玉山現任美國智多星教育集團 CTO，致力於推展青少年與社會各階層對人工智慧認識，他曾在Clarkson大學電機系任教，1989年來到矽谷，轉任不同科技公司，後又自己創業，擔任公司副總裁、總裁與執行長及多家科技公司高級顧問，他將主講「不想被AI取代？青年職涯規畫這樣做」。

另兩位主講人分別是楊煒棟及羅佩芝（Daiane Lopes da Silva）。楊煒棟現任Kinetech Arts共同創辦人，Kinetech Arts 是專注將科技與舞蹈藝術融合的非營利機構，他也創辦了 Kineviz 公司，專門從事數據可視化及分析，他認為「AI時代多元探索是青年必要決勝關鍵」。

羅佩芝是一位舞者、編舞家及教育工作者，同時也是Kinetech Arts 的藝術總監，她致力於拓展舞蹈藝術與科技的交集與融合，她認為AI應用廣泛，甚至連藝術層面也可以結合。

這次論壇總策畫FASCA-SFBA諮詢老師劉麗鋓、吳季芳表示，海外青年文化志工大使協會舊金山分會致力於凝聚青年世代力量，用心陪伴孩子成長，對論壇有興趣者歡迎上網報名： https://tinyurl.com/fascaai。

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