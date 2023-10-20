4高中生寫飛虎隊 10/21新書預售會

1941年12月至1942年5月，一批由110名飛行員和150名地勤人員組成的美國志願飛行隊（因其虎頭標誌，因此被稱為飛虎隊）出征中國昆明，協助中國軍民奮勇抗日，從中緬邊境到台灣海峽，從長江到喜馬拉雅山 脈，他們出生入死、鷹擊長空、擊落前來空襲的日本軍機2600多架，保障國際援華物資順利通過滇緬公路運往中國抗日前線，為中國抗日戰爭的勝利做出了巨大貢獻。

韓戰結束後，中美開始了近30年的對峙關係。為了掌握中國大陸核武器發展和遠端彈道導彈的情報，美國中央情報局與台灣合作，培訓了27名台灣空軍飛行員，派遣台灣前空軍三十五中隊（因其黑貓隊徽，而被稱為黑貓中隊），駕駛當時美國最先進的U2高空偵察機，在1961年2月至1974年11月期間，深入中國大陸重要軍事地區領空，執行秘密偵察及電子偵測、偵照任務220次。

四位灣區 高中生實地走訪中國大陸和台灣後，共同完成「翱翔：圖說飛虎隊與黑貓中隊」一書，以大量珍貴的照片和詳實的文字，真實地展現了飛虎隊令世人讚譽的英勇無畏，以及台灣空軍最神祕的一段歷史。

四位年輕作者將於10月21日晚上5時至8時，在南灣遊艇俱樂部（地址：1491 Hope Street, Alviso）舉辦新書預售活動，主講嘉賓有史丹福大學 胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭、史丹福大學招生辦副主任Kathy Lilygren，屆時將有手繪飛機圖片展覽和銷售，歡迎有興趣的朋友參加活動。