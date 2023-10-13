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聖荷西、密爾比達部分地區 發現西尼羅病毒陽性蚊子

記者徐蓓蓓╱聖他克拉拉報導
病媒控制中心誘捕蚊子。（聖他克拉拉縣病媒控制提供）
病媒控制中心誘捕蚊子。（聖他克拉拉縣病媒控制提供）

聖他克拉拉縣病媒控制中心已經確認了聖荷西和密爾比達部分地區存在西尼羅病毒陽性蚊子，包括郵政編碼95035、95112、95131和95134。天氣允許的情況下，13日（周五）晚10時，將使用卡車裝載設備對這一地區進行成年蚊子消殺。預計整個過程會持續二到四個小時。

夏季和初秋西尼羅病毒傳播抬頭是正常現象，因為蚊子在溫暖的天氣比較活躍。控制中心有專業的監控項目，偵測諸如西尼羅病毒之類的病源。

控制中心從2003年起就定期用車載設備消殺成年蚊子來減少西尼羅病毒傳播病蚊。

消殺通告已經通過郵寄明信片，AlertSCC，特定選區登記選民電郵和Nextdoor應用的方式傳遞給相關社區公眾。

通知同時還出現在各類社媒平台，包括臉書、Instagram和Twitter，以及控制中心成蚊消殺通知電子郵報。

消殺期間，居民無需遷徙。由持證病媒管控專業人士根據正確流程進行的成年蚊子消殺，對人畜、寵物和環境的危害是極低的。謹慎起見的話，可以在大約4小時成年蚊子的消殺過程中確保家人和寵物待在室內，緊閉門窗。

翌日清晨，殺蟲劑見到陽光後會迅速降解。控制中心使用的殺蟲劑劑量都是極低值，通過呼吸或觸碰物體表面殺蟲劑中毒的可能性很小。所有在消殺中使用的殺蟲劑都已經獲得環境保護局批准在公共場所使用，並為全加病媒控制機構所廣泛使用。

病媒控制中心周一至周五可以解答來自公眾的疑問。可以在早上7時30分到下午3時30分之間，撥打中心西尼羅病毒專線408-282-3114。也可以電郵[email protected]提問。

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