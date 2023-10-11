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黃仁勳：這一波科技浪潮 才剛開始

記者徐蓓蓓／矽谷報導
黃仁勳在華美半導體協會年會講話。（記者徐蓓蓓／攝影）
黃仁勳在華美半導體協會年會講話。（記者徐蓓蓓／攝影）

輝達創辦人兼執行長黃仁勳日前出席華美半導體協會年會，談到了下一輪的科技浪潮時表示，「我們所身處的這一波浪潮才剛剛開始，離結束還早。」10年之後，電腦可能會變成今天的你根本認不出的樣子。而60年過後，我們將深刻地改變計算。

黃仁勳說，「第一波當然是我出生不久後1964年所發明的計算架構和風格：中央處理單元和通用計算。這一形式的計算持續了60多年。」如果你記得IBM360系統，我們這一代人需要讀手冊來學習計算架構。IBM這一個公司通過虛擬記憶、直接記憶體存取，二進制兼容性、可擴展架構，描述了中央處理單元以及基本所有的事情。所有關於微型計算的事情都在1964年被IBM描述了。「我們在很長很長一段時間內都在使用這些詞。雖然還會有很多創新，但世界對計算需求量如此巨大，現在正是加速計算的時刻。這也是輝達成長這麼快的原因。我們所製造的加速計算模型，允許計算可以更規模化、高效、節能、經濟。」

「第二波是因為加速計算，產生了新的編程模型。我們之前需要軟體工程師、程序員來編程，但未來任何人都可以編程，因為電腦可以自己編程。所以未來的編程語言就是人類語言。我們對它說話、寫字、給出範例，電腦會自己編程然後執行。這是人工智慧的世代，不僅我們可以運行的應用程式變革了，我們怎樣寫出應用程式也改變了。」

黃仁勳表示，「現在這一波才剛開始。」我們過去都用Visual C++、 Visual Studio、函式庫、SDK來編程。未來我們會組裝人工智慧，你就沒有什麼要做的了。當我們要解決一個問題，我們就集結一個特殊的團隊，然後給他們一個任務、提供資源，最後團隊完成結果。這將是未來書寫軟體的方式。「所以，我想10年之內電腦會變成今天的你根本認不出的樣子。這就是即將發生的變革。60年過後，我們將深刻地改變計算。這就是下一波。」

被問到輝達的GPU並行計算框架CUDA的前景，黃仁勳說：「生態系統對於計算模型來說是最重要的。過去60年有根本性區別的計算模型其實很少。要建立一個生態系統是很難的，因為只有計算方法有特點，必須在某一方面如節能、速度、造價、電池壽命有革命性的提升一個新的計算模型才能成功。有可能是在某一對消費者有意義性能方面提升10倍或百倍，這首先就很難得。其次，就算是電腦科技很好，沒有應用程式也不行。但沒有開發人員就不會有應用程式，沒有已安裝基礎（installed base)就不會有人來開發，沒有人來開發就吸引不到消費者。這樣一個正向的反饋系統幾乎是不可能實現的。事實上，過去只有少數幾個計算方法成功過。」

「我們很幸運的是在多年的努力之後，輝達的CUDA系統已經無處不在，包括所有的雲端，擁有幾百萬開發人員、涉及幾乎所有的科學領域和行業。我們現在有一個正向的反饋系統，允許創新可以延展到更多的應用中去，達成更多的銷售、允許更多的已安裝基礎、吸引更多的開發人員。這樣一個正向的反饋系統花了很多時間才建成。」

「全部都歸結到一個生態系統。如果在計算模型方面你試圖建立一個自己的平台、生態系統就是關鍵。」

黃仁勳 輝達 IBM

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