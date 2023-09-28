婦人吃魚感染截肢？ 聖縣反駁

媒體瘋傳，一名聖荷西婦人因吃下未煮熟的魚感染了創傷弧菌，被截去四肢，但聖他克拉拉縣衛生局出面反駁了這個說法。（美聯社）

全球媒體近日紛紛報導，聖荷西 一名婦人因為吃了帶有一種食肉菌的魚，導致其四肢遭到截肢。不過，聖他克拉拉縣衛生局日前出面反駁了這個說法。

根據為這名婦人募款的GoFundMe 網頁，40歲的聖荷西居民巴拉哈斯（Laura Barajas）因為食用未煮熟的魚感染了創傷弧菌（Vibrio Vulnificu），被迫接受四肢截肢手術。這項募款活動從15日開始以來，在網路上瘋傳，更成為時人雜誌（People）、每日郵報（Daily Mail）、今日美國（USA Today）、Page Six等媒體的頭條新聞。截至20日，已籌得超過11萬元捐款。

聖他克拉拉衛生局發出聲明表示，他們日前找到了一名與媒體報導描述相符的住院病人，已要求醫院如果懷疑院內有出現任何法律要求必須通報的病例，必須立即向衛生局通報。

衛生局在聲明中說：「根據我們收到的初步資料，已確定這名病人的實驗室創傷弧菌檢測並未呈陽性。包括創傷弧菌在內的多種疾病，都可能導致這類嚴重的臨床結果，我們正在積極調查，以了解病人截肢的真正原因。」

除了聖他克拉拉縣衛生局，加州公共衛生廳也證實並未收到任何創傷弧菌感染病例的通報。根據聖他克拉拉縣的規定，醫療院所若出現創傷弧菌病例，必須在診斷確定後一個工作天內通報。

在GoFundMe上為巴拉哈斯發起募款活動的梅西納（Anna Messina）以簡訊向聖荷西信使報（Mercury News）表示，她在GoFundMe網頁上所寫的內容，是根據她收到的巴拉哈斯病情「初步診斷」，但她沒有再收到其家人任何更新訊息。

美國疾病防制中心（CDC）表示，創傷弧菌主要是在病人有開放性傷口時傳播的，但約10%的病例是透過飲食傳播的。

史丹福大學醫院傳染病臨床教授德拉辛斯基（Stanley Deresinski）說：「創傷弧菌病例不斷增加，可能與氣候持續變遷有關。」

德拉辛斯基表示，食用貝類是最常見的創傷弧菌感染途徑，而且已證實可以透過養殖場在魚類中傳播。他指出，當創傷弧菌被人們吃下，它會迅速侵入人體，導致病人出現全身性疾病和併發症 ，包括導致失去四肢的併發症。