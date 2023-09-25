史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

加州政府計畫投入史上最大筆的單項資金2億6700萬元，以打擊零售業犯罪。（加州政府網站圖片）

加州 州長紐森日前宣布，加州準備投入史上最大筆的單項資金2億6700萬元，以打擊有組織的零售業 犯罪。灣區 有二縣七市被列入推薦獲得資助的名單。

根據申請競爭性補助的流程，工作人員向「州及社區懲教委員會（Board of State and Community Corrections)」推薦對全州地方執法機構發放資金。如果獲得批准，作為州長「真實公共安全計畫（Real Public Safety Plan)」一部分的這項資金，將在年10月1日開始發放到全州警局、治安管理部門和地檢長辦公室，用於防止和調查有組織的零售業犯罪，逮捕和起訴更多的嫌犯。

紐森說：「這些明目張膽的打砸搶到頭了。有了這史無前例的2億6700萬投資，加州人很快就會看到更多的搜捕、警察、逮捕和重罪起訴。當無恥的罪犯帶著贓物走出商店的時候，他們會直接走進監獄。」

經過一輪補助金申請競爭後，全州41間治安和警察部門以及一處保釋機構將分別獲得撥款。款項將被用來創建人員充實的零售業犯罪調查組、增加逮捕、安裝高級監控設備、培訓防失竊警員、建立新的任務組，增加與商業和社區的合作，開展針對犯罪的閃電行動以及打擊車輛和觸媒轉化器盜竊。

獲得資助的單位分布在7個縣和34個城市，其中位於灣區的有二縣七市，分別是：聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、德利市、佛利蒙市、紐華克市、巴洛阿圖市、舊金山市、聖荷西市以及聖拉蒙市。

其中佛利蒙市宣布，該市的補助金申請已經獲得正式批准通知。佛利蒙警局將因此獲得2450萬撥款。佛利蒙市議會預計在下一次議會會議接受撥款。

全州有13間地檢長辦公室將分別獲得205萬的補助，用來建立新的垂直起訴組，即專職起訴有組織零售業犯罪的新的團隊，建立縣一級的「準信息中心」，即一縣之內所有相關調查的起訴中心。這13間地檢長辦公室包括灣區的阿拉米達、沙加緬度、聖他克拉拉和舊金山。

本次撥款將用於大力支持地方執法部門打擊有組織的零售業犯罪和其他各種形式的物權犯罪，包括車輛和觸媒轉化器盜竊。與之相輔的還有「加州高速路巡警（CHP)有組織零售犯罪任務組（ORCTF)」。任務組曾成功摧毀多次州境範圍內的大型有組織犯罪行動。自2019年創建以來，已經追回價值3070萬的被盜物品，施行了超過1850項調查，以及在全州範圍內逮捕了超過1250名嫌犯。

目前加州在公共安全方面的資金投入達到歷史最高。除了在挽留警員增加福利方面的投資，及州長致力於加強地方執法響應，保證罪犯被繩之以法和清除街頭槍枝毒品的「真實公共安全計畫」之外，加州2023至2024年的預算包含了超過8億資金，來支持提升公共安全同時打擊零售業犯罪的各類項目。