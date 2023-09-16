加州8月租金年降2.4% 橙縣相對抗跌

加州一般公寓平均租金創29個月來最大跌幅，年降2.4%。（Gettyimages）

租屋網站Apartment List研究團隊追蹤房東和租戶之間的租賃狀況，包含比較各地租金 、空屋率得出，加州 8月一般公寓的平均租金每月為1958美元，較去年下降2.4％，為2021年3月以來最高跌幅，兩年半首見。

租金下降讓租戶感到解脫，因為過去四年，加州公寓租金以每年4.6％的速度上漲。不過，今年進入轉折，主要原因包括高租金衝擊需求、通膨效應、經濟情勢等影響。

8月，加州的空屋率連續三個月維持在5.1％，全美平均則有6.4％的空屋率。但，加州當前的空屋率仍比疫情前低，2018到2019年平均為5.4％，換言之，在加州租屋仍是一大難題。

在該組織追蹤的15個縣中，除了佛萊斯諾縣外，其他縣的租金皆下降，下降幅度最大的地區在加州北部。但即便8月加州租金下修速度加快，但整體而言，全州租金在過去五年內上漲17%，南加和內陸地區的租金增幅明顯更高。空屋率部分，則是整個加州呈現上升。

觀察南加主要縣的細部數據，洛杉磯月租金1927美元，同比下跌2.4%。范杜拉月租金2443美元，同比下跌2.2%。聖伯納汀諾月租金1848美元，同比下跌1.9%。聖地牙哥月租金2427美元，同比下跌1.3%。橙縣 月租金2643美元，同比下跌0.7%。河濱縣月租金2031美元，同比下跌4.5%。包括河濱和洛杉磯跌幅都是較大的縣，橙縣則相對抗跌。

不過統計指出，2018年以來加州這些重點城市租金漲幅仍相當驚人，河濱上漲40%，聖伯納汀諾上漲38%，聖地牙哥上漲35%、佛萊斯諾上漲34%、橙縣上漲30%、沙加緬度上漲27%、范杜拉上漲23%等。