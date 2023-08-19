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金山Laguna Honda療養院 重返加州醫療計畫

編譯組／綜合報導
加州歡迎Laguna Honda療養院重返Medi-Cal計畫，避免關院命運。(取自電視畫面)
加州歡迎Laguna Honda療養院重返Medi-Cal計畫，避免關院命運。(取自電視畫面)

在舊金山市府衛生官員提出申請5天後，州衛生官員16日做出一項令人欣喜的決定，宣布恢復舊金山原陷入困境的公共療養院Laguna Honda重返加州醫療計畫(Medi-Cal)。負責監管療養院機構San Francisco Health Network主任皮肯斯(Roland Pickens)表示，本就有信心能實現目標，但不知會如此快速。

「舊金山紀事報」報導指出，重返Medi-Cal計畫，將確保每年近2億元經費流向療養院與院內500名體弱多病的低收入居民，這也幾乎結束自2022年4月以來，一直籠罩療養院被關閉的威脅。然而，Laguna Honda醫院與康復中心仍需申請恢復聯邦醫療保險計畫，並可能無法恢復接納新居民入住。

舊金山市衛生部門主任柯爾法斯(Grant Colfax)談到這間157年歷史的療養院時表示，加州歡迎Laguna Honda重返Medi-Cal計畫，代表著療養院將持續存在。18個月前，療養院原被從Medi-Cal與Medicare計畫中去除，院內主管與專家一直合作進行自上而下的轉型；療養院重返Medi-Cal計畫，顯示確保未來持續高品質護理機構典範的努力。

舊金山市於上周五(8月11日)提交申請，加州公共衛生部門與州衛生保健服務部門做出回應、確認恢復計畫。市長布里德表示，重返加州醫療計畫的消息，對Laguna Honda醫院社區與仰賴療養院的居民與家庭來說，是個好消息。

2021年秋天，療養院兩名住民吸毒過量，州檢查人員開始對Laguna Honda療養院進行嚴密檢控，隨後發現療養院存在26個中度至非常嚴重的疏失，包括許多住民的毒品檢測結果呈陽性。此外，療養院治療罹患複雜慢性疾病者，包括精神疾病與藥物濫用。

Laguna Honda療養院在失去認證後，聯邦醫療保險與醫療補助服務中心下令官員，準備關閉並轉移所有住民，其中大部分人需長期護理。皮肯斯指出，療養院重返加州醫療計畫，已離開但仍需長期護理的居民，將可優先搬回。Laguna Honda擁有780個床位，占全市療養院床位30%。

療養院 Honda 聯邦醫療保險

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