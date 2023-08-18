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若想實現氣候目標 舊金山須迅速擴大電車充電網絡

編譯組／舊金山電
如果要實現氣候目標，舊金山市仍須迅速擴大充電網絡。（美聯社）
如果要實現氣候目標，舊金山市仍須迅速擴大充電網絡。（美聯社）

電動汽車銷量快速增加，但如何方便地充電，仍是很多消費者關心的問題。這在舊金山等城市尤為明顯，因為在這些城市，大量居民居住在集合住宅中，無法在車庫為車過夜充電。如果要實現氣候目標，舊金山等城市還需迅速擴大其充電網絡。

根據「舊金山觀察家」（SF Examiner）報導，隨著全州電動汽車銷量的增長，地方官員正在努力縮小本市潛在買家在經濟承受能力上的差異，同時想方設法資助和建設充電網絡，以適應這一轉變。最新數據顯示，4月至6月間，加州售出的每四輛新車中就有一輛是電動汽車，該季度總銷量達12萬5939輛。今年4月，加州提前兩年實現了銷售 150萬輛電動汽車的目標。

但購買電動汽車的成本對許多人來說仍然遙不可及，這就是為什麼許多地區和地方機構正在努力尋找新的資金來源，透過為未來的電動汽車車主制定負擔得起的融資計畫來降低門檻。

灣區空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）本周為EV Life公司提供了貸款擔保。EV Life是一家位於加州的初創公司，致力於降低電動汽車的融資成本。購車者可以申請EV Life的貸款，利用符合條件的稅收抵免和退稅預付款，在月供上最多可減少200元。

雖然電動汽車的標價可能高於汽油車，但由於燃料和維護成本的降低，駕駛電動汽車的成本通常較低。

但除了融資問題外，許多加州人還擔心無法獲得可靠、快速的充電網絡，因此不願改用電動汽車。這一點在舊金山等城市尤為明顯，因為在這些城市，大量居民居住在集合住宅中，無法在車庫為車過夜充電。

去年11月，舊金山為三個快速充電廣場爭取到了資金，其中一個位於灣景獵人角（Bayview-Hunters Point）。據市政府官員稱，目前全市共有104個可供公眾使用的快速充電點，足以容納約1萬4000名電動汽車駕駛者。

不過，如果要實現氣候目標，該市還需要迅速擴大其網路。舊金山市希望到2030年市內至少80%的出行將實現低碳，至少25%的私家車將實現全電動化。到2040年，舊金山希望在全市範圍內實現凈零排放，100%的私家車實現電動化。

舊金山環保局（Department of the Environment）政策與公共協調員皮亞塞基（Joseph Piasecki）說，地方機構一直在與州和聯邦層面的其他機構合作，以達到這些基準，目前大多涉及申請支持清潔交通的州和聯邦撥款。今年6月，美國交通部的一筆撥款為Muni的全電動公交車隊提供了3000萬元的支持。

有消息稱，七家汽車製造商將聯手建立一個全美性的充電網絡。皮亞塞基表示，政府官員歡迎圍繞公私合作夥伴合作開展對話，以建立此類支持。

舊金山 加州 融資

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