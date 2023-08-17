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舊金山聯合學區缺600多教師 不排除併校區、關校園

記者李怡／舊金山報導
16日新學期伊始，教師與學生互動。（記者李怡╱攝影）
16日新學期伊始，教師與學生互動。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯合學區16日開學日，迎來了公立學校學生2023至2024新學年返校。但是學生家長的笑容和嶄新的書包，掩蓋不了學區教師短缺的困境。學監韋恩（Matt Wayne）說：「不排除合併校區、關閉某些校園的可能，以合理有效運用資源。但這一決定還需要與社區討論研究，傾聽公眾的意見。」

目前舊金山學區依然在緊急招聘100多位教師和100餘位助教崗位，總的崗位空缺達600多個。其中特殊教育教師以及數學、科學和體育教師的短缺較為普遍。

學區發言人德尼克(Laura Dudnick)說：「全國和加州都存在教師短缺問題。舊金山高昂的生活成本，是招聘教師面臨的挑戰之一。學區正在努力確保每個教室在開學第一天都配備了充分的教師資源。下周州教育官員將會討論幫學區減負的方案，以及滿足需求的替代方案。城市地區比市郊地區更難招聘和留住教師。市郊地區工資相對更高，家長支持更多，工作環境壓力也更小。」

據教師資格認證委員會的數據，2021-22學年有近4萬人參加了教師資格培訓，但2022年只有1萬6000餘人獲得了教學資格證書。

教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）在聲明中表示，解決教師短缺是提供學生成績的最重要保證。必須增加薪酬，優先考慮培訓，改善工作條件，採取一切可以增加教師的策略，以保證學生的成功。

韋恩說：「因舊金山近五年的入學率持續走低，教師嚴重短缺，因此討論縮減校區規模合併校區。關閉一部分學校的計畫已經提上日程，預計會在8月底跟公眾進行討論，與教委會合作傾聽學生家長的心聲和意見。」

新學年在即，韋恩還提出加強學生學習能力的目標。這需要教師資源充足，包括一項將3年級閱讀能力自本月份的52%提高至未來5年的70%。同時，8年級的數學熟練程度將達到65%，高於現在的42%；70%的12年級學生將為大學與職涯做好準備，高於目前的58%。韋恩還表示，目前僅有9%非裔學生數學水平達到所在年級程度(grade-level proficient in math)，表現不佳，需要改善。

16日新學期伊始，教師與學生互動。（記者李怡╱攝影）
16日新學期伊始，教師與學生互動。（記者李怡╱攝影）

學區 舊金山 教育總監

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