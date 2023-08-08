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Zoom推動遠距工作 反要求員工重返辦公室

編譯廖宜怡╱綜合7日電
推動遠距工作革命的視訊會議軟體公司Zoom，現在也要求員工重返辦公室上班。（美聯社）
推動遠距工作革命的視訊會議軟體公司Zoom，現在也要求員工重返辦公室上班。（美聯社）

總部位於聖荷西的視訊會議軟體公司Zoom，在新冠疫情期間推動了遠距工作革命。不過，諷刺的是，和許多科技公司一樣，他們現在也要求員工重返辦公室上班。

Zoom最近發出聲明表示，他們正在實施一種「結構性混合工作方式」，即居住在辦公室附近的員工，每周必須回辦公室工作兩天。理由是，對於一家視訊會議服務公司來說，這是「最有效」的工作方式。

Zoom在聲明中說：「公司現在處於一個可以運用我們的技術、持續創新和支持我們全球客戶的更有利地位。我們將繼續利用整個Zoom平台，讓我們的員工和分散在各地的團隊維持緊密的聯繫和有效率的工作表現。」

Zoom補充說：「我們不會要求我們的遠距員工（居住在辦公室方圓50哩外的員工）做出任何改變或搬家。」

史丹福大學經濟學教授布魯姆（Nick Bloom）7日推文表示，由於Zoom有大量辦公室空間和本地員工，這個新政策不失為一項明智的決定。

布魯姆去年9月和Zoom執行長袁征（Eric Yuan）共進午餐，發現Zoom大部分員工已經使用混合工作方式。布魯姆說：「因此，這只是將他們長期存在的運作方式正式化而已。如果一個公司要支付灣區高昂的辦公室費用和員工薪資，那麼，採取混合工作方式是有道理的。」

儘管有些諷刺，推動遠距工作潮流的Zoom，並無法置身科技業重返辦公室的趨勢之外，甚至白宮也開始限制遠距工作。根據美國有線電視網（CNN）獲得的一封電子郵件，白宮上周已要求內閣部門，在未來幾個月內要求更多員工返回辦公室工作。

事實上，Zoom有其困難要面對。各界在疫情期間對Zoom服務的大量需求，已因疫情緩解而減弱，使增長過快的Zoom不得不裁去約15%的員工，總人數約1300人。此外，Zoom還削減了領導團隊下一個會計年度20%的薪資，並取消了2023年的分紅。

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