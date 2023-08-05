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聖他克拉拉縣 本季首見西尼羅病毒病例

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
聖他克拉拉縣公共衛生官員周四宣布，發現本季度首例西尼羅病毒感染病例。（Getty Image）
聖他克拉拉縣公共衛生官員周四宣布，發現本季度首例西尼羅病毒感染病例。（Getty Image）

聖他克拉拉縣公共衛生官員周四宣布，發現本季度首例西尼羅病毒（West Nile Virus）感染病例，感染者是一名成年人，經過住院後目前正在家中休息。他在加州的另一個縣感染了西尼羅河病毒，但由於居住地，而在聖縣報告了他們的診斷結果。

上周，聖縣病媒控制區（Santa Clara Vector Control District）宣布，在巴洛阿圖和史丹福部分地區發現西尼羅病毒陽性蚊子；本周一又宣布在聖荷西密爾比達的部分地區發現病蚊；周二範圍再次擴大到包括桑尼維爾和聖他克拉拉市。

聖縣病媒控制區已經完成採取行動，在潛在感染地區噴灑只針對成年蚊子的殺蟲劑Zenivex。

據美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）稱，幾乎所有的西尼羅病毒傳播都是透過蚊子叮咬。在極少數情況下，它可以透過輸血、器官移植、懷孕和母乳餵養傳播。

據公共衛生部門稱，對於大多數60歲以下、沒有健康狀況的人來說，這種病毒導致嚴重疾病的風險較低，而且大多數感染者症狀輕微或沒有症狀。可能出現的症狀包括發燒、頭痛、身體疼痛，嚴重時還會出現神經系統症狀。

去年11月，聖縣有1人死於西尼羅病毒感染。據公共衛生部門稱，死者是在康曲柯士達縣感染的。

病媒控制區表示，夏季到初秋期間西尼羅河病毒增加屬於正常現象，是繼春季蚊子活動增加之後的一個窗口期，因為蚊子在溫暖的天氣中大量繁殖。民眾應清空所有可能含有積水的容器，例如花盆和水池，避免為蚊子創造繁殖環境。

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