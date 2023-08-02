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灣區兩華裔 獲國際領袖基金社服獎

記者葛歆睿／南灣報導
優視頻道執行主席劉效宏（中）獲得「社區領袖服務獎」。（劉效宏提供）
優視頻道執行主席劉效宏（中）獲得「社區領袖服務獎」。（劉效宏提供）

國際領袖基金會（International Leadership Foundation）日前在華盛頓特區首都希爾頓大飯店（Capital Hilton）舉行年度頒獎晚宴，表彰在公共事務與社區服務領域有傑出貢獻的全美各地政商領袖。來自全美各地政商領袖、青年菁英450餘人齊聚一堂。

今年的獲獎者中有兩位來自舊金山灣區。 獲得「社區領袖服務獎」的是優視頻道（ UChannel TV）執行主席劉效宏（Dr. Gerry Liu）。優視頻道位於矽谷、服務北美華人社區。劉效宏也共同主持「矽谷龍門陣」電視節目及「全福時間」廣播節目。他同時現任科技企業高階主管並曾為系列創業家。 

劉效宏曾擔任中國工程師學會會長、玉山科技理事，並共同創辦中華軟體協會。他曾獲中工會亞美工程師年度獎與伊利諾大學傑出校友，並獲中國國務院國家友誼獎。他擁有柏克萊加大電腦博士、伊利諾大學電腦碩士與台大電機學士學位。他還在北美最大的華人教會生命河靈糧堂服事，為教牧團成員及轉化處處長，支持北加州最大的食物發放中心及西非醫療事工。他也是北加州全福會會長 。

胡佛研究所美國公共政策研究學者陳仁宜（Lanhee J. Chen）獲得「公共服務獎」。他是美國政策專家、學者和政治評論員。目前在胡佛研究所擔任研究員。在史丹福大學擔任國內政策研究主任和公共政策項目講師、以及法律講師。同時還是律所Arent Fox LLP的法律顧問。

頒獎晚宴中播放了美超微（Supermicro）公司影片。菁英午餐會中，特別邀請了羅德島州州長麥基（Daniel Mckee）一起表揚美超微的創辦人、總裁兼執行長梁見後和共同創辦人廖益賢，以表彰他們在美國製造業所做出的傑出貢獻。此外，也為基金會在暑假期間全美各大學菁英所舉辦的「公共事務實習計畫」舉行結業典禮。

出席晚宴政要人數之多，創歷年紀錄，包括曾任美國交通部及勞工部部長的趙小蘭（Elaine Lan Chao）、羅德島州州長麥基（Daniel Mckee）、羅德島州財政長迪奧薩（James Diossa），馬里蘭州副州長（ArunaMiller），馬里蘭州前州長霍甘（Larry Hogan），馬里蘭州州務卿林茜璇（Susan Lee），以及國會議員趙美心（Judy May Chu）、劉雲平（Ted W.Lieu）、金安迪（Andy Kim），巴克（Ken Buck）等聯邦及州級政要。

胡佛研究所美國公共政策研究學者陳仁宜獲得「公共服務獎」。（本報檔案照片。記者李榮...
胡佛研究所美國公共政策研究學者陳仁宜獲得「公共服務獎」。（本報檔案照片。記者李榮攝影）

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