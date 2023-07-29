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屋崙華埠商會夏季擺街會 8月26日開鑼

本報訊
屋崙華商基金會主席陳錫澎（右）和商會執行主任陳巧倫（左），為即將舉辦的夏季擺街會特別拜會世界日報總經理李銘濱（中）。（張雪芬提供）
屋崙華商基金會主席陳錫澎（右）和商會執行主任陳巧倫（左），為即將舉辦的夏季擺街會特別拜會世界日報總經理李銘濱（中）。（張雪芬提供）

屋崙華埠商會(Oakland Chinatown Chamber of Commerce)前主席、屋崙華商基金會主席陳錫澎和商會執行主任陳巧倫，27日為即將舉辦的夏季擺街會，特別至柏林甘市世界日報社，拜會總經理李銘濱，討論並分享如何加強華文媒體與社區機構合作，進一步提供華人社區更優質的服務。

陳錫澎表示，世界日報深耕華人社區，長期提供讀者公正報導；屋崙華埠商會同樣在東灣協助縣府、市府、各公營機構與華人商家及居民溝通，縮小語言和文化隔閡。若能加強合作，必對華人社區帶來許多正面影響力。

李銘濱總經理分享了世界日報推出的「反仇恨紀實」系列專題報導，就是希望透過長達一年的報導，讓民眾能夠一窺政府法令、社區機構如何相互呼應，在阻止針對亞裔仇恨犯罪問題上做出努力。

陳巧倫則介紹了2023屋崙夏季擺街會的諸多特色活動，像是由會員商家參與的「街會賓果」。消費者可以到華埠九家商家消費，獲取賓果貼紙，如果連線成功，還可以到街會兌換限量獎品及亞馬遜禮卡。屋崙華埠現在有很多活動是以往沒有的，她希望透過不同活動，增加民眾到華埠消費的興趣。

屋崙華埠第34屆夏季擺街會，將於8月26、27兩日假屋崙華埠舉行，時間是上午10點至下午5點，地點為屋崙華埠九街夾富蘭克崙街。活動包括上百個攤位、兩個舞台分別安排了民俗藝術、環球文化和流行音樂表演，並有藝術文創、家庭同樂專區等。配合華埠擺街會，林肯廣場公園將舉辦兩天的街頭運動比賽，史丹福血液中心也會在27日街會中安排捐血車進駐，鼓勵民眾捐血救人。

詳細活動請至Facebook和Instagram搜尋Oakland Chinatown Chamber of Commerce。如有興趣贊助、擺攤或擔任義工，請聯絡屋崙華埠商會辦公室，電話510-893-8979，電子信箱[email protected]

華埠 屋崙 華人

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