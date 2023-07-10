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灣區多個城市提高最低薪資 仍趕不上通貨膨脹

編譯組╱灣區9日電
灣區生活費高，因此必須調高最低時薪，協助低薪工作人士。示意圖。（Getty Images）
灣區生活費高，因此必須調高最低時薪，協助低薪工作人士。示意圖。（Getty Images）

舊金山灣區許多城市從7月1日調高最低時薪，如佛利蒙從16調高到16.80元，密爾比達從16.40調高到17.20元，艾姆瑞維爾(Emeryville)從17.68調高到18.67元，舊金山從16.99調高到18.07元。

灣區有些城市今年元月亦曾有一波調高時薪行動，聖荷西將最低時薪調高至17元，屋崙則調到15.97元。灣區生活費高，因此必須調高最低時薪，協助低薪工作人士，應付灣區可負擔生活危機。

灣區絕大多數城市最低時薪高於加州15.50元的水準，而聯邦規定的最低時薪只有7.25元。

東灣追求永續經濟聯盟(East Bay Alliance for a Sustainable Economy)副主任東尼(Isaiah Toney)表示，最低時薪調高情況仍不理想，目前灣區薪資趕不上生活費需求以及通貨膨脹，許多生活必需消費成長快速，特別是住屋。東灣追求永續經濟聯盟著重宣揚經濟平等與倡導低薪工作人士與有色族裔權益。

根據房地產網站Realtor.com資料，舊金山-屋崙-海沃地區5月的中間月租為2844元，比去年同期跌落4%。然而聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉市5月中間月租比去年同期上漲1%，達到3347元。

東尼表示，他擔心許多低收入民眾突然發現每個月必須將一半收入用來繳房租，這些民眾勢必無法承擔這種生活經濟壓力。

密爾比達居民卡里羅(Johnathon Carrillo) 現年19歲，他兼兩份工作，包括寵物店助理經理與房地產仲介。他說，雖然自己收入高於最新的最低時薪，可是他對因此得利的工作人士感到慶幸。卡里羅說，希望水漲船高，自己薪水也會調高。他說，幸好自己住在密爾比達，而非舊金山，生活費仍應付得來。

東灣州立大學 (Cal State East Bay) 經濟系臨時主任兼助理教授黎比西 (Filippo Rebessi) 認為，地方最低時薪適度調高，將不會形成大幅裁員或工作時間減少問題。

然而黎比西同時指出，小生意可能會面臨壓力，因為有些小生意如咖啡廳或餐廳營業利潤不高，可能將因調高最低時薪，被迫採取裁員或減少員工工時因應措施，維持生意。事實上對許多小生意業主，調高最低時薪將帶來龐大壓力。

吉里(Santosh Giri)於新冠疫情封鎖時期，於密爾比達開設尼泊爾餐廳「加德滿都美食」(Kathmandu Cuisine)。他說，從餐廳開幕期間開始，他一直擔心食品原料供應鏈不穩定的問題，因為這會提高食品原料的價格，無法推出吸引客人的餐點價碼。他說，經營這家餐廳，盈利只能維持2%至3%，因此調高最低時薪將是一大挑戰。他可能被迫減少員工工時，甚至必須裁員。

「加德滿都美食」一共有13名員工。吉里說，無論如何，必須作出決定，維持餐廳生意。

最低時薪 灣區 密爾比達

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