灣區繪本作家畫出「性別酷兒」 柯貝波盼安慰受性別困擾年輕人

灣區繪本作家柯貝波的著作「性別酷兒」登上全美禁書榜首。（電視新聞截圖）

繪本回憶錄「性別酷兒」（Gender Queer，暫譯）是灣區 蘇諾瑪縣土生土長的柯貝波（Maia Kobabe）的第一本著作，然而，這本書在美國卻成了禁書排行榜榜首。

受到保守團體和政客的攻擊，「性別酷兒」一書已被從數百所學校和公共圖書館 中剔除，並陷入一場針對多元性別群體（LGBTQ）、跨性別者和非二元性別者的文化戰爭。

對自認是非二元性別者的柯貝波來說，這些攻擊非常傷人，有時令人困惑，最近讓他感到筋疲力竭。「性別酷兒」讓柯貝波成為美國最為人所知的言論自由和反審查制度的聲音之一，也是最著名的非二元性別人士之一。

柯貝波從未想過自己會成為公眾人物，這讓他有時感到不知所措。34歲的他說：「整體而言，現在的生活確實讓我有點煩惱。」

「性別酷兒」記錄了柯貝波從幼兒期到成年後，在一個現有標籤都不適合自己的世界中尋找身分的歷程。他用他在鄉村成長的記憶和各種不同的隱喻，來講述這段混亂的性別認同 之旅，以及如何逐漸接受自己身體的過程。

柯貝波說：「我被困在這樣的漩渦中長達15年。」他認為，這本回憶錄可能可以為那些在性別和性問題上苦苦掙扎的年輕人帶來安慰。

批評人士對「性別酷兒」最大的抱怨是，這本書描述了口交和假陽具，認為這些內容對年輕讀者來說太過露骨。

柯貝波並不認為這本書適合所有年齡層的人閱讀。但指出，那些被批評的特定內容，是關於告訴人們如何在雙方同意下安全進行性行為的一部分，是所有年輕人都應該知道的訊息。柯貝波說：「我覺得質疑這些內容的人，在閱讀這本書時並非出於善意。」

美國圖書館協會（American Library Association）稱，去年，「性別酷兒」共接獲了150次下架要求，第二多的是「不是所有男孩都是藍的」（All Boys Aren′t Blue，暫譯），共86次。事實上，五本接獲最多下架要求的書籍中，有四本是因為多元性別群體內容受到挑戰。

柯貝波說：「我聽到很多人說，讀這本書有如得到一個擁抱，讓他們不再感到那麼孤單。」

柯貝波表示，作為一名禁書作家，生活可能充滿壓力，但也「絕對美好」。他說：「自出書表達了真實的自己以來，我對於自己是誰和在談論這件事情上更有自信，這是令人高興的。」