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7/1領務座談會 經文處講解證件辦理

本報記者／南灣報導
「領務座談會」邀請到駐舊金山經文處領務組組長張麗賢、移民組組長鍾雅薰，為僑胞講解領務問題。（北加州僑界急難救助協會庫比蒂諾分會-Cupertino中心提供）
「領務座談會」邀請到駐舊金山經文處領務組組長張麗賢、移民組組長鍾雅薰，為僑胞講解領務問題。（北加州僑界急難救助協會庫比蒂諾分會-Cupertino中心提供）

即將於本周六（7月1日）上午10時在南灣華僑文教中心舉行的「領務座談會」，邀請到駐舊金山經文處領務組組長張麗賢、移民組組長鍾雅薰，為僑胞講解領務問題，例如護照、居住證的辦理。

張麗賢將在這個月離職赴紐約履新的職務。她長年在舊金山幫忙僑胞辦理換發護照，公證等等領務事項，由於常常發現僑胞由於帶錯文件或者沒有了解注意事項，而白跑一趟舊金山。所以特別希望在離開前，來南灣文教中心辦一場領務講座，由她本人當面跟僑胞來諮詢相關的這些業務，以免使僑胞奔波二地並帶錯文件。

此外，鍾雅薰將講解回答僑胞有關大陸配偶入境或海外出生子女回國入籍的問題，及有關陸港澳人士赴台灣及無戶籍國民申請居留定居業務諮詢。

本次活動由北加州僑界急難救助協會庫比蒂諾分會-Cupertino（NCCAC）主辦。會長汪昌泰指出，近期許多僑胞都有返台需求，如果還不知道如何申請換發護照、居住證這是一個很好的機會，如果有任何疑問都可以現場提出並獲得答案。

汪昌泰表示，本次活動免費對僑胞開放，也不需要提前註冊。同時還能參加抽獎。獎品是亞馬遜的禮品卡。

時間：7月1日 星期六上午10時-12時。

地點：南灣華僑文教中心 100 S. Milpitas Blvd., Milpitas。

主講人：舊金山經文處領務組張麗賢組長，移民組鍾雅薰組長。

舊金山 移民 加州

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