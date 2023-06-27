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紀念七七抗戰86週年 金山展出文物

記者張曼琳／舊金山報導

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會將於7月8日上午10時30分，在金山國父紀念館主辦「舊金山灣區僑界紀念七七抗戰86週年暨文物展覽會」開幕式，會長林大銳邀請著名學者、評論家、歷史學家阮大仁博士，為八年抗日戰爭勝利的歷史進行演講。

這次紀念大會的協辦社團包括中華傳統文化協會、金山國父紀念館、中國國民黨駐美總支部、美洲洪門致公總堂、美洲秉公總堂、舊金山灣區三民主義大同盟、北加州留台僑生聯誼會、北加州中華耆英聯合會、北加州華僑協會、矽谷國際傑人會。

林大銳表示：「中國國民黨領導全民抗戰八年，犧牲軍民二千餘萬．最後獲得勝利，日本無條件投降，使中華民國列為世界五大強國之一，成為聯合國常務理事會員國，收復失土，廢除不平等條約，光復台灣，頒布憲法，實行憲政。」

他指出，民國38年，國民政府播遷台灣，在台灣實行耕者有其田，實施地方自治、發行新台幣，穩定金融，實施九年國民義務教育，發展大專院校教育，保送優秀青年出國留學，培養專業人才，興建水利，改良稻米品種，加強軍事院校教育，整編三軍，鞏固國防，確保台、澎、金、馬安全，為中華民國民主、自由、經濟發展奠定良好基礎。

他說：「我們要宏揚七七抗戰這段慘痛而光榮的歷史，是希望中華民國國民及海外愛國僑胞，飲水思源，居安思危、提高警覺，防患未來！」

北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會也誠邀北加灣區的僑胞、中外人士踴躍參觀，7月8日和9日，上午10時30分至下午3時為期兩天的文物展，並歡迎大家攜帶在美出生的第二代華人和年輕朋友參加，藉此文物展教育下一代，認識中華民國先輩為七七抗戰的犧牲和偉大歷史。

如對文物展有任何疑問，歡迎電郵至[email protected]查詢。

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