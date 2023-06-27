特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

近日在GoFundMe網站上，南灣一輛特斯拉電動車 不明原因撞樹著火，車上一對華裔母女死亡的事件，引起了廣泛的關注。民眾在四天之內為死者眾籌了8萬餘元善款。死者丈夫在網上眾籌時寫道，本來一直自認為是世上最幸運的人，但車禍 瞬間令這一念想破滅。

本報致電聖他克拉拉警方了解到，車禍發生於本月14日下午2時許。一輛特斯拉Model Y電動車沿San Tomas Expressway往北行駛，到達Forbes大道時突然撞樹著火。一名44歲女子和一名12歲女童葬身火海。警方沒有提供車禍發生的原因以及具體細節，也未透露涉事電動車的自動駕駛功能是否是失控撞樹原因。

死者丈夫錢伯斯(Christopher Chambers)在眾籌網站GoFundMe發起募款，證實遇難者是他的華裔妻子貝蒂(Beidi)和12歲女兒愛麗絲(Elyse)。

錢伯斯在募款頁面上描述自己如何與妻子認識。他說，當年前往中國北京清華大學唸書，認識當時是大學生和擔任志願語言補習導師的貝蒂。後來被她的智慧和冷靜吸引，兩人很快交往。即使學期結束及金錢花光，他還是選擇留在北京擔任英語老師，以陪伴貝蒂。兩人數年後結婚，並回來美國開始美國夢。不久後生下兩名子女。

出事當天，貝蒂與女兒出門看醫生。錢伯斯說其後收到診所來電，指妻女遲遲未到，令他感到不妙。在多次嘗試仍無法追蹤妻女手機和座駕後，錢伯斯與兒子開車沿路尋找妻女。最終看到一縷黑煙飄上空中，急救人員正在搶救。於是下車跑向現場，並提供給警員出事特斯拉的汽車識別碼(VIN)，證實是她們的車子。

錢伯斯為妻女發起的募款原定目標為5萬元，但截至26日晚為止，善款已經超過8萬元。26日他回應捐贈人員寫道：「感謝大家的熱情慷慨。在我們家庭最黑暗的時刻，您的愛和同情給了我們希望。在你們的支持下，我可以為妻女找到一個美麗的地方安息。目前法醫正在對車禍遺體進行DNA鑒定，如有進一步的調查結果和信息會向大家報告」。

據貝蒂的朋友向本報介紹，她生前是個非常友善豪爽的人，為人處世口碑極好，在朋友面前是一個家庭和事業兼顧的好大姐形象。對於她的離去，親友都非常的震驚和痛惜，願她們走的時候沒有痛苦。

在舊金山灣區，特斯拉是很常見的一款電車，這一宗特斯拉撞樹起火事件，對特斯拉車主造成了不小的衝擊和駕駛壓力。住在中半島24歲的劉女士表示，今年初剛由汽油車換為特斯拉，駕駛體驗還不錯。但是頻頻發生的特斯拉被撞起火事件，讓她不寒而慄，並表示會向特斯拉公司致電，了解更多的安全駕駛和防意外信息。