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金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

編譯組／灣區26日電
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

住在聖荷西市中心的居民說，他們越來越多地發現某種現象，一些人甚至已經開始為之拍攝記錄，以希望能夠引起人們對這些問題的關注。「這很恐怖，絕對是可怕的」，Paseo Villas房主協會的尼克森（Tom Nixon）說。

尼克森所指的，是鄰居報告的白天和晚上在聖荷西州立大學校園附近的一家7-Eleven商店外發生的公開吸毒行為，該商店離市政廳只有一個街區；手機視頻也拍下了這一切。

鄰居說，他們對這個問題束手無策，不知道該如何處理。許多人還擔心公開使用毒品會影響他們的房產價值。

「這對我們的房產價值造成了可怕的影響，你知道嗎？」尼克森說，他除了在Paseo Villas豪華公寓的房主協會任職外，還是一名房地產經紀人。「我們想在周日下午做一個公開看房，然後就有10個人在街前露營。人們走過後會說，不，我才不想看著這些，太糟糕了，我為什麽要在這種環境下生活？」

鄰居們還說，他們覺得聖荷西市中心正在變成舊金山。7-Eleven的一名店員說，他已經厭倦了與在他的店內和店外閒逛的人打架。

警方表示，他們經常步行或開著警車在該地區巡邏。「我認為他們擔心是應該的，目前的主要問題不一定是資源問題」，聖荷西警官阿彭特（Steve Aponte）說。「主要問題要比那大得多」。

警方說，這是持續的挑戰，其中精神健康是很大因素。在過去的一個月裡，警方表示，他們收到了來自鄰居擔憂的地區的九個服務電話。

NBC灣區電視台打電話給警方要求他們對鄰里投訴進行評論。幾分鐘後警察就趕到了現場，逮捕了一名仍未被執行逮捕令的男子。

警方表示，該市無法通過逮捕來解決這個問題。等到他們回應來自該地區的電話時，那些被指控的當事人往往已經離開。

「我們是司法系統的最前沿」，阿彭特說，「在我們之後還有監禁、改造，還有法院系統」。

然而，尼克森說，官員有時僅僅把罪犯轉移到街上。這些人幾天甚至幾小時後馬上又回來了，令他感到很沮喪。「你有一群無家可歸的人住在外面開派對、吸毒、隨地大小便」，尼克森說。

聖荷西 警察 灣區

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