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灣聲樂團聖利安住演出 感動觀眾

記者張曼琳／聖利安住報導
灣聲樂團漁辦人李哲藝（中）攜團員在舊金山灣區聖利安住市（San Leandro）的灣區台灣基督教會進行演出。(記者張曼琳／攝影)
灣聲樂團漁辦人李哲藝（中）攜團員在舊金山灣區聖利安住市（San Leandro）的灣區台灣基督教會進行演出。(記者張曼琳／攝影)

台灣「灣聲樂團」（One Song）創辦人李哲藝攜團員訪問舊金山灣區，24日在東灣聖利安住市（San Leandro）的灣區台灣基督教會演出。

李哲藝曾43度入圍金曲獎，榮獲最佳作曲人及最佳創作獎等多項榮譽。歷經多年的演出及創作，李哲藝深感在地文化的重要及傳承，便和企業家「雷輝」共同發起創立「灣聲樂團」，希望透過樂團喚起公眾對台灣在地音樂文化記憶的同時，讓更多的人認識台灣音樂。

自2017年李哲藝便號召台灣各地優秀的演奏家，堅持只演奏兩種音樂：台灣人所寫的音樂，和以台灣為素材創作的音樂。「目的是要將古典音樂台灣化、台灣音樂古典化。」

李哲藝接受本報專訪表示，他準備了各個不同時期的台灣音樂，以及美國當地人熟知的音樂...
李哲藝接受本報專訪表示，他準備了各個不同時期的台灣音樂，以及美國當地人熟知的音樂與聽眾拉近距離。(記者張曼琳／攝影)

24日在聖利安住市的演出，為北加州台灣同鄉聯合會、北美洲台灣商會聯合總會等僑界機構聯合促成，大眾無須花錢買票，音樂會現場坐滿了聽眾，場面火爆。

李哲藝接受本報專訪時表示，他準備了各個不同時期的台灣音樂以及美國當地人熟知的音樂，期與聽眾拉近距離。他本次來美巡演中感受到僑胞對家鄉音樂的特殊感情。「觀眾覺得很親切，很懷念也很感動，這是我們在每場音樂會里從觀眾的表情，還有大家的掌聲中可以感受到的。」

舊金山經文處副處長朱永昌在場發言。(記者張曼琳／攝影)
舊金山經文處副處長朱永昌在場發言。(記者張曼琳／攝影)

北加州台灣同鄉聯合會張正邦在表演開始前致詞，感謝所有人積極參與本次音樂會，並邀請舊金山經文處副處長朱永昌發言，朱永昌代表處長賴銘琪前來支持音樂會，他為灣聲樂團和現場觀眾的熱情所感動。

北美洲台灣商會聯合總會副總會長、屏東縣政府北美洲文化觀光推廣大使楊禮朱，也是促成灣聲樂團今年在美國西岸演出的一分子，她曾經為灣聲樂團的演出深深打動，因此致力促成樂團在美國演出，讓在美僑胞感受同樣的來自音樂的感動。

24日樂團表演的曲目包括，「草螟弄雞公」、「天公落水」、「小黃鸝鳥」、「邵族幻想曲」、「思慕的人」、「外婆的澎湖灣」等耳熟能詳的台灣特色音樂。

灣聲樂團東灣演出現場，坐滿了聽眾。(記者張曼琳／攝影）
灣聲樂團東灣演出現場，坐滿了聽眾。(記者張曼琳／攝影）

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