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聖荷西清潔能源 提獎勵計畫節電

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖荷西清潔能源宣布峰值獎勵計畫，幫助加州避免今年夏天停電。（記者葛歆睿／攝影）
聖荷西清潔能源宣布峰值獎勵計畫，幫助加州避免今年夏天停電。（記者葛歆睿／攝影）

聖荷西市本地電力供應商聖荷西清潔能源（San Jose Clean Energy，SJCE）宣布新的需求響應計畫，幫助加州避免今年夏天停電。即日起至2023年10月，峰值獎勵（Peak Rewards）透過獎勵企業在關鍵時段節約用電，讓企業有機會成為解決方案的一部分。

「停電不僅僅是一種不便，人們的生活完全依賴於可靠的電力供應」，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說 ，「SJCE的峰值獎勵計畫使當地企業能夠減輕我們電網的壓力。」

SJCE會在活動開始前聯繫註冊企業，並鼓勵他們盡可能多地節約用電。活動結束後，SJCE將根據他們節省的用電量將積分計入他們的電費帳單。Peak Rewards可以幫助企業最大限度地節省開支，並且與類似計畫不同的是，企业不會因未能減少用電而受到懲罰。

「我們感謝商業合作夥伴在需求旺盛或電價高時幫助我們平衡電網」，運營SJCE的社區能源部主任米切爾（Lori Mitchell）說，「隨著越來越多的人看到他們的行動可以帶來的價值，在清潔能源領域工作也進入了一個激動人心的時代。」

除了有助於防止熱浪期間發生停電，峰值獎勵等需求響應計畫還有助於降低批發市場的電力成本。這可以為客戶帶來更穩定的電價。參與峰值獎勵的企業，也將透過減少下午晚些時候燃燒化石燃料，來幫助改善空氣質量。

SJCE將在未來幾年實施四階段需求響應方法，峰值獎勵是第一步。預計2024年夏季將會推出針對住宅客戶的計畫。

有關峰值獎勵的更多信息，包括如何註冊，請訪問網址：SanJoseCleanEnergy.org/peak-rewards。

聖荷西 加州 能源部

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