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NBA／合同最後一年 格林拒絕球員選項 將試水自由市場

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士四屆總冠軍得主、前最佳防守球員格林，將拒絕合同最後一年的球員選項，以非限制球員身分試水自由市場。（記者劉先進╱攝影）
金州勇士四屆總冠軍得主、前最佳防守球員格林，將拒絕合同最後一年的球員選項，以非限制球員身分試水自由市場。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士四屆總冠軍得主、前最佳防守球員格林，將拒絕合同最後一年的球員選項，以非限制球員身分試水自由市場。勇士預計將與格林簽下一份新的數年合約，留下這位防守核心。球隊新任總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）19日表示，大家非常希望格林回歸，「考慮到他對球隊的意義，意味著贏得最高水準的比賽，我們必須擁有他，這至關重要。」

格林還剩下最後一年2760萬元的合同，但擁有球員選項。他選擇拒絕執行，將由經紀團隊來和勇士商談續約，又或者探索先簽後換和進入自由市場的可能性。

自2012年以第35順位被選中以來，格林四次入選全明星，防守效率冠絕聯盟，進攻端善於持球發牌，頻繁給柯瑞、湯普森等人創造助攻和掩護。一直被視為球隊的心臟和靈魂。本賽季，格林場均8.5分，投籃命中率為52.7%，7.2個籃板和6.8次助攻。

不過，去年10月訓練營，格林一拳打倒波爾的視頻被曝光，震驚聯盟。勇士也決定讓格林停賽。隨後勇士一路跌跌撞撞殺進季後賽，在第二輪被湖人淘汰。教頭柯爾曾說，這是他任期內最大的危機，今年勇士丟失了一些東西，「無法迴避的是，格林和喬丹的事件在其中起到了作用，這很難不影響一個團隊。」

隨著勇士隊總裁兼總經理邁爾斯（Bob Myers）在今年休賽期卸任，新任命的總經理小鄧利維將負責與格林簽約一份新的合約。小鄧利維在19日當天也表示，希望格林回歸。

另外，勇士季後賽關鍵替補迪文森佐（Donte DiVincenzo），預計也將拒絕執行價值470萬元的球員選項，進入自由市場，希望獲取一份更大的合同。年輕球員波爾的4年、價值1.4億元的合同，維金斯4年1.09億元的合同，都即將生效。考慮到柯瑞的頂薪，湯普森的薪水，球隊在下賽季的工資和奢侈稅將達到驚人的4.83億元。這意味著，球隊很難留住迪文森佐，除非他願意降薪。

迪文森佐上賽季為勇士隊征戰72場，場均9.4分，4.5個籃板3.5次助攻。是板凳席上的關鍵人物。雖然他在季後賽中的表現確實有所下降，但他在與洛杉磯湖人隊的比賽中能量十足，表現穩定。如果迪文森佐離開，球隊可能會重用穆迪（Moses Moody），後者在季後賽中成為教頭柯爾信任的輪換球員之一。

格林和波爾的矛盾，頗為影響勇士。（記者劉先進╱攝影）
格林和波爾的矛盾，頗為影響勇士。（記者劉先進╱攝影）

勇士 季後賽 柯瑞

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