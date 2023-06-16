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電影「流麻溝十五號」灣區放映 講述台灣白色恐怖

記者李榮／密爾比達報導
台灣電影「流麻溝十五號」講述女性政治犯被送到綠島進行「思想再教育」的歷史。（張正邦提供）
台灣電影「流麻溝十五號」講述女性政治犯被送到綠島進行「思想再教育」的歷史。（張正邦提供）

台灣電影「流麻溝十五號」將於全美首映，北加州台灣同鄉聯合會將舉辦兩場放映會。「流麻溝十五號」改編自曹欽榮的「流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他」一書，講述1950年代台灣白色恐怖時期，女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事。多位不同背景、不同人格、因為不同原因，卻同樣被送到綠島再教育的受害者，用著不同方式面對未來，爭取自己的思想自由。

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示，歷史也許聽起來很遙遠，但卻可以把人心的距離拉到最近，「我們選擇與鄉親們分享這部片子，是希望透過歷史，讓我們的第二代、第三代、甚至第四代的台美人更瞭解長輩們的過去，認識台灣。現在的我們享受著自由的果實，卻不知道要實現自由的社會，是花了多少血汗，犧牲多少生命?」

矽谷台灣同鄉會會長林政原表示，這部片是募資拍攝的電影，許多灣區鄉親當時也參與募資活動，希望把台灣政治犯的故事讓更多人知道。他介紹，電影背景是從1950年代切入，在228大屠殺後，政府把所有的思想犯送到與台灣以海相隔的原名火燒島的綠島施行「思想再教育」，「全片平平穩穩地述說過去，卻讓觀眾看完有撕心裂肺的傷痛。」

「流麻溝十五號」有中英文字幕，票價10元。第一場放映在6月17日（周六）下午兩時到四時於灣區台灣基督教會（788 Lewelling Blvd., San Leandro）。第二場6月25日（周日）下午兩時到四時在僑教中心（100 S Milpitas Blvd, Milpitas）。詳情可洽：[email protected]

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