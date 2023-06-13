中華耆英聯合會慶雙親節 表揚幸福伉儷

慶祝結縭79年的于占魁、于秀珍伉儷，與子女合影。（記者李榮╱攝影）

北加州 中華耆英聯合會日前在僑教中心舉辦「雙親節」慶會。當日聯合會特地在場中央安置了一個充滿花樣夢幻的拱門，讓被表揚的伉儷們同心偕手穿過拱門，重溫當年結婚時的喜悅，並接受400位多位賓客獻上的祝福，場面溫馨。

經文處副處長朱永昌也到場致意，並致贈感謝牌給前任會長吳文一，感念她任期四年為耆英辛勞的付出，尤其是在疫情最嚴峻的三年中，聯合會仍舉辦過數場網路慶會，同時還分發口罩到各耆英住處，勞苦功高。

會長裘蕾蕾表示，今年是首次舉辦表揚結婚滿50、60、70年鶼鰈情深的伉儷。結婚滿70年是白金婚，共有四對被表揚：79年的于占魁于秀珍，71年兩對，王業平呂光華、許為春曾華英，70年卓偉光呂煜峰。其中最年長的是于占魁，今年正好100歲，夫人于琇珍99歲，育有四個兒女，子孫滿堂。他們的兒子與媳婦今年也正好結婚滿50年，同堂與父母親一起接受表揚。

結婚滿60年是鑽石婚，共有9對被表揚，其中今年93歲的郭輝玉和89歲的羅瑞仙，已結婚63年，郭輝玉退休 前是醫學 院教授，羅瑞仙也在醫學研究領域工作幾十年。退休後兩人來美定居，並在社區擔任義工，郭輝玉為老人提供翻譯服務，與太太經常參與聚會，喜歡唱歌、跳舞和運動。

結婚滿50年是金婚，表揚了19對，耆英聯合會的創會會長金炎南夫婦今年已結婚59年、前立法委員洪讀伉儷結婚57年、萬年青合唱團指揮周國權伉儷53年、羅斯福合唱團團長強保生伉儷60年、指揮老師王世銘伉儷52年。他們與其他多對夫婦一起接受表揚及祝福。

表揚儀式由舞蹈團體「風中之羽」成員穿著紅色喜氣洋洋的服裝擔任親善大使，為每對的夫人配戴由孫櫻娟理事手工製作的精美胸花，先生們則戴上喜氣洋洋的花環，接著帶領著他們一對一對緩緩出場，繞過拱門走上舞台，場面亮麗溫馨。