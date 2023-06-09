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北加5大主題樂園 不出國也能暢玩

記者李榮／灣區報導
夏天到了，到吉爾洛花園玩水消暑享受。（吉爾洛花園）
夏天到了，到吉爾洛花園玩水消暑享受。（吉爾洛花園）

暑假到來，大家都在安排全家人的出遊計畫，但是這幾年通貨膨脹嚴重不說，最近機票及酒店的價格都飛漲，度假經濟負擔加重不少。事實上，灣區本地就有多個具全美知名度大型樂園，看是玩水還是坐ride都沒問題。不一定要捨近求遠，離家近、留在灣區也能玩得開心盡興。

大美洲樂園有刺激的各種設施。（大美洲樂園）
大美洲樂園有刺激的各種設施。（大美洲樂園）

1.大美洲樂園（California's Great America）

位於矽谷中心，聖他克拉拉市的大美洲主題公園1976年到現在，早已是許多灣區家庭的成長回憶。Great America園中目前有40多個遊樂社區與景點，最著名的就是「Gold Striker」，曾在「Amusement Today」的年度金票獎出版物中被選為頂級木製過山車。

另外，Great America在不同節慶時都會有特殊的主題活動。萬聖節時的迷宮就是遠近聞名，聖誕節目更不能錯過。

網站：www.cagreatamerica.com

吉爾洛不止產大蒜，吉爾洛花園大人小孩都喜歡。（吉爾洛花園）
吉爾洛不止產大蒜，吉爾洛花園大人小孩都喜歡。（吉爾洛花園）

2.吉爾洛花園（Gilroy Gardens）

距離南灣大約40分鐘車程的吉爾洛花園，占地536英畝，最初於2001年作為「Bonfante Gardens」開放。吉爾洛花園有40多個遊樂設施和景點，而且園區內有許多適合小小孩的設施，不少華人民眾在小孩還小的時候，還曾買過年票，一年要去上好幾趟。

網址：www.gilroygardens.org

六旗探索王國有許多非常刺激的設施。（六旗探索王國）
六旗探索王國有許多非常刺激的設施。（六旗探索王國）

3.六旗探索王國（Six Flags Discovery Kingdom）

六旗探索王國占地135英畝，位於委利賀市（Vallejo），在舊金山與沙加緬度之間，從灣區開過去大約一小時多。雖然較遠，但是非常好玩。園區內包括各種刺激的過山車和其他遊樂設施。喜歡刺激的絕對可以滿足，不想太驚險的也有很多其他選擇。

網址：www.sixflags.com/discoverykingdom

Raging Waters是在地人不能錯過的消暑勝地。（取自Raging Wat...
Raging Waters是在地人不能錯過的消暑勝地。（取自Raging Waters官網）

4.Raging Waters San Jose

夏天到了，當然不能錯過水上樂園玩水。就在聖荷西的Raging Waters，成立已超過30年，有各式滑水道、漂漂河，是酷暑日的最佳去處。

網址：www.rwsplash.com

Great Wolf Lodge是近來許多家庭度假的新歡。（Great Wolf...
Great Wolf Lodge是近來許多家庭度假的新歡。（Great Wolf Lodge）

5.Great Wolf Lodge Water Park, Manteca

Great Wolf Lodge是連鎖室內水上樂園酒店，在南加、芝加哥等多城市都有點，特別適合家庭度假。北加州的Great Wolf Lodge位於灣區東邊的Manteca，有500個房間。室內水上樂園是主要賣點，滑水道、造浪、漂漂河等。無論是帶小孩、青少年結伴，或者浪漫的兩人遊都沒問題。

網址：www.greatwolf.com/northern-california

樂園 灣區 加州

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