北加5大主題樂園 不出國也能暢玩

夏天到了，到吉爾洛花園玩水消暑享受。（吉爾洛花園）

暑假到來，大家都在安排全家人的出遊計畫，但是這幾年通貨膨脹嚴重不說，最近機票及酒店的價格都飛漲，度假經濟負擔加重不少。事實上，灣區 本地就有多個具全美知名度大型樂園 ，看是玩水還是坐ride都沒問題。不一定要捨近求遠，離家近、留在灣區也能玩得開心盡興。

大美洲樂園有刺激的各種設施。（大美洲樂園）

1.大美洲樂園（California's Great America）

位於矽谷中心，聖他克拉拉市的大美洲主題公園1976年到現在，早已是許多灣區家庭的成長回憶。Great America園中目前有40多個遊樂社區與景點，最著名的就是「Gold Striker」，曾在「Amusement Today」的年度金票獎出版物中被選為頂級木製過山車。

另外，Great America在不同節慶時都會有特殊的主題活動。萬聖節時的迷宮就是遠近聞名，聖誕節目更不能錯過。

網站：www.cagreatamerica.com

吉爾洛不止產大蒜，吉爾洛花園大人小孩都喜歡。（吉爾洛花園）

2.吉爾洛花園（Gilroy Gardens）

距離南灣大約40分鐘車程的吉爾洛花園，占地536英畝，最初於2001年作為「Bonfante Gardens」開放。吉爾洛花園有40多個遊樂設施和景點，而且園區內有許多適合小小孩的設施，不少華人民眾在小孩還小的時候，還曾買過年票，一年要去上好幾趟。

網址：www.gilroygardens.org

六旗探索王國有許多非常刺激的設施。（六旗探索王國）

3.六旗探索王國（Six Flags Discovery Kingdom）

六旗探索王國占地135英畝，位於委利賀市（Vallejo），在舊金山與沙加緬度之間，從灣區開過去大約一小時多。雖然較遠，但是非常好玩。園區內包括各種刺激的過山車和其他遊樂設施。喜歡刺激的絕對可以滿足，不想太驚險的也有很多其他選擇。

網址：www.sixflags.com/discoverykingdom

Raging Waters是在地人不能錯過的消暑勝地。（取自Raging Waters官網）

4.Raging Waters San Jose

夏天到了，當然不能錯過水上樂園玩水。就在聖荷西的Raging Waters，成立已超過30年，有各式滑水道、漂漂河，是酷暑日的最佳去處。

網址：www.rwsplash.com

Great Wolf Lodge是近來許多家庭度假的新歡。（Great Wolf Lodge）

5.Great Wolf Lodge Water Park, Manteca

Great Wolf Lodge是連鎖室內水上樂園酒店，在南加、芝加哥等多城市都有點，特別適合家庭度假。北加州 的Great Wolf Lodge位於灣區東邊的Manteca，有500個房間。室內水上樂園是主要賣點，滑水道、造浪、漂漂河等。無論是帶小孩、青少年結伴，或者浪漫的兩人遊都沒問題。

網址：www.greatwolf.com/northern-california