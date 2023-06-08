中斷7年 台灣文化訪問團雙十來美演出

今年的國慶慶祝除了升旗以外，還有台灣文化訪問團的演出。（記者李榮／攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會6日晚間召開會議，討論今年度的國慶慶祝計畫。第46屆金山灣區國慶委員會主委陳立功指出，本年度除了照例將在聖他克拉拉縣府前廣場舉辦盛大國慶升旗活動以外，也預計於在南灣僑教中心，舉辦中華民國國慶公宴暨文化訪問團表演。

包括駐舊金山台北經文處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑等人都到場致意。賴銘琪指出，國慶委員會是相當不容易的工作，感謝陳立功接下重擔，也希望所有委員與僑界能繼續支持，讓今年的國慶相關慶祝工作順利進行。

莊雅淑表示，國慶委員會是灣區非常重要的社團，橫跨許多不同背景的成員共同凝聚僑社，一起為國家生日祝賀，舉辦雙十國慶與元旦升旗。她指出，僑委會文化訪問團已經中斷了很長的一段時間，這次非常感謝國慶委員會讓國慶文化訪問團再到金山灣區演出。演出時會有14位音樂家，結合傳統音樂進行文化訪演，相信能給僑胞一個耳目一新的體驗。

陳立功表示，上一次台灣文化訪問團美洲團到灣區訪問已是2016年，睽違七年這次訪問團預計於9月29日（周五）晚上5時30分，參與在南灣華僑文教中心舉行的慶祝中華民國建國112年雙十國慶「南灣國慶公宴暨文化訪問團表演」。當天也正好是今年的中秋節，所以公宴除了豐盛的晚餐外，還會準備了月餅、甜點、和水果給所有僑胞們享用。公宴結束後，接著就是長達兩小時的文化訪問團演出，最後還有華航與長榮機票以及現金抽獎。

陳立功介紹，此次的國慶文化訪問美洲團是邀請知名的「當代樂坊」演出。1994年在宜蘭縣成立的當代樂坊是國家劇院等級樂團，多次受邀於國家音樂廳演出，舉辦過許多慈善義演，足跡遍及山野、海濱、廟口、學校、醫院、表演廳，以及歐、美、日等地，深獲好評。2001年到2004年又四度舉辦國際音樂節，將宜蘭打造成音樂的故鄉。2006年當代樂坊成為國立傳統藝術中心的唯一駐園團隊。2015起承辦「丟丟銅蘭城國際音樂節」，累積至今已邀請了32國家，近2000位藝術工作者參與，獲得熱烈迴響，被認為成功為宜蘭豎立了國際活動的典範。

陳立功說，這次當代樂坊會在多個城市演出，包括北卡洛麗市、伊利諾威斯蒙、密西根西布盧姆非爾特、馬里蘭洛克維爾、新澤西州 、紐約市、多倫多、溫哥華、西雅圖、猶他州鹽湖城、休士頓、奧斯丁、灣區、聖地牙哥、亞利桑納鳳凰城、洛杉磯等。

陳立功表示，本次公宴總共45桌，每桌10位，預計普通桌票價每位50元，貴賓桌每位100元。歡迎僑胞們當日共襄盛舉，祝賀中華民國生日也慶祝中秋佳節，並且欣賞台灣訪演團的精彩演出。詳情可洽：陳立功（408-667-5828）、呂玉貞（510-673-1498）。