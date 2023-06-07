金山擬立法放寬小企業類別設限 加速申請

新立法規定，對於擁有至少十年歷史，但未經許可使用的露台，企業無需申請授權程序，即可合法使用。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市長布里德（London Breed）與市議員殷嘉立（Joel Engardio）、麥德誠（Matt Dorsey）、梅義加（Myrna Melgar）6日共同提出立法，促進小企業更容易獲得許可，以鼓勵經濟復甦增長，並改善舊金山辦公樓空置問題。

新立法是建立在布里德過去三年的基礎建設工作之上，旨在改變舊金山小企業的申請和運營方式，包括投票 通過開設一站式許可證申請中心。根據立法，對規畫法規的100多項修改，將有助於放寬以下主要小商業類別的限制：允許商店鋪用於多種商業用途、取消對酒吧和餐館開設數量的限制、為音樂場所發放新酒牌。

布里德表示，經濟的復甦要取得成功，需要不斷改變支持本市小企業的方式。小企業主是最有創造力的群體之一，希望能夠齊心協力，改變繁瑣的監管、稅收和收費制度。

除了這項立法提案外，布里德在擬議的年度預算中，免除符合條件的企業初始註冊費、初始許可費、第一年許可證和其他費用。自2021年第一年免費計畫啟動以來，大約有3910家企業申請了此項計畫，其中2494家是新企業。其餘是現有企業的新增店鋪。

自計畫啟動以來，舊金山市已為小企業免除超過137萬元的支持費用。這項立法和第一年免費計畫的擴展，是布里德舊金山市中心經濟未來路線圖的組成部分。戰略之一是讓創業和發展變得更容易。在降低成本的同時簡化許可申請流程，將會鼓勵更多新創企業來到舊金山並留在這裡。

小企業委員會主席Cynthia Huie說：「我們的目標是讓舊金山成為有吸引力的城市，吸引小企業來這裡註冊、發展和繁榮。委員會非常支持延期第一年稅收的提議，以及給商業申請提供更大的靈活性。」

對於華埠 小商業主關心的立法細節包括，取消對餐廳和酒吧的限制，目前，一些商業走廊對餐廳和酒吧的開設數量有限制，比如，海底撈餐廳已在華埠開始了一家店面，就不可以再開始第二家。取消限制之後在同一商埠內可以開始多家店面。

根據立法，舊金山華埠、傑克遜廣場、太平洋大道、沙加緬度街和聯合街對新酒吧的限制也將取消。

簡化現有戶外露台的合法化程序。舊金山有很多餐廳和小商業店面的露台不允許被使用。新立法規定，對於擁有至少十年歷史，但未經許可使用的露台，企業無需申請授權程序，即可合法使用。