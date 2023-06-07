我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

金山擬立法放寬小企業類別設限 加速申請

記者李怡／舊金山報導
新立法規定，對於擁有至少十年歷史，但未經許可使用的露台，企業無需申請授權程序，即可合法使用。(記者李怡╱攝影)
新立法規定，對於擁有至少十年歷史，但未經許可使用的露台，企業無需申請授權程序，即可合法使用。(記者李怡╱攝影)

舊金山市長布里德（London Breed）與市議員殷嘉立（Joel Engardio）、麥德誠（Matt Dorsey）、梅義加（Myrna Melgar）6日共同提出立法，促進小企業更容易獲得許可，以鼓勵經濟復甦增長，並改善舊金山辦公樓空置問題。

新立法是建立在布里德過去三年的基礎建設工作之上，旨在改變舊金山小企業的申請和運營方式，包括投票通過開設一站式許可證申請中心。根據立法，對規畫法規的100多項修改，將有助於放寬以下主要小商業類別的限制：允許商店鋪用於多種商業用途、取消對酒吧和餐館開設數量的限制、為音樂場所發放新酒牌。

布里德表示，經濟的復甦要取得成功，需要不斷改變支持本市小企業的方式。小企業主是最有創造力的群體之一，希望能夠齊心協力，改變繁瑣的監管、稅收和收費制度。

除了這項立法提案外，布里德在擬議的年度預算中，免除符合條件的企業初始註冊費、初始許可費、第一年許可證和其他費用。自2021年第一年免費計畫啟動以來，大約有3910家企業申請了此項計畫，其中2494家是新企業。其餘是現有企業的新增店鋪。

自計畫啟動以來，舊金山市已為小企業免除超過137萬元的支持費用。這項立法和第一年免費計畫的擴展，是布里德舊金山市中心經濟未來路線圖的組成部分。戰略之一是讓創業和發展變得更容易。在降低成本的同時簡化許可申請流程，將會鼓勵更多新創企業來到舊金山並留在這裡。

小企業委員會主席Cynthia Huie說：「我們的目標是讓舊金山成為有吸引力的城市，吸引小企業來這裡註冊、發展和繁榮。委員會非常支持延期第一年稅收的提議，以及給商業申請提供更大的靈活性。」

對於華埠小商業主關心的立法細節包括，取消對餐廳和酒吧的限制，目前，一些商業走廊對餐廳和酒吧的開設數量有限制，比如，海底撈餐廳已在華埠開始了一家店面，就不可以再開始第二家。取消限制之後在同一商埠內可以開始多家店面。

根據立法，舊金山華埠、傑克遜廣場、太平洋大道、沙加緬度街和聯合街對新酒吧的限制也將取消。

簡化現有戶外露台的合法化程序。舊金山有很多餐廳和小商業店面的露台不允許被使用。新立法規定，對於擁有至少十年歷史，但未經許可使用的露台，企業無需申請授權程序，即可合法使用。

舊金山市於2021年開設了許可證中心，通過規畫部、建築檢查部、公共衛生部、公共工程部等提供23個不同的服務。通過將服務集中在一個地方，客戶可以在許可部門之間獲得高效服務。今年辦證中心平均每天服務191名客戶，日均提供服務531次。

布里德表示，經濟的復甦要取得成功，需要不斷改變支持本市小企業的方式。(記者李怡╱...
布里德表示，經濟的復甦要取得成功，需要不斷改變支持本市小企業的方式。(記者李怡╱攝影)

舊金山 華埠 投票

上一則

13大樓拖欠貸款 舊金山財政困境先兆?

下一則

舊金山的「便便危機」

延伸閱讀

布里德發起芬太尼危機決議 全美市長支持

布里德發起芬太尼危機決議 全美市長支持
兩年5000元 15高中生獲頒卓越獎學金

兩年5000元 15高中生獲頒卓越獎學金
傳承文化 布里德宣布6/3為「舊金山功夫日」

傳承文化 布里德宣布6/3為「舊金山功夫日」
布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半

布里德：將砸近7億預算 金山無家者5年內減半
APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持

APEC領袖會議 金山正式啟動 布里德、裴洛西共同主持

熱門新聞

狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

2023-06-03 19:49
許多舊金山人在疫情初期離開城市，根據數據，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州。(Getty Images)

舊金山出走潮 有錢人最愛搬去這座滑雪小鎮

2023-06-02 23:35
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

2023-06-01 20:48
為慶祝全國甜甜圈日，國際甜甜圈連鎖店Krispy Kreme將在本周五免費贈送甜甜圈，灣區所有店鋪都會參加（取自Krispy Kreme臉書）

慶祝全國甜甜圈日 Krispy Kreme甜甜圈免費送

2023-06-01 17:07
圖為拿刀刺人的行兇者。（受訪者供圖）

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

2023-05-29 19:40
經過多番投訴，吳犖佳才收到銀行的4萬元支票。（受訪者供圖）

身分遭盜用… 金山華人被偷開網路帳戶 轉走6.5萬

2023-06-02 12:44

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退