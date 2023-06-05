100哩接力賽 百名13至63歲金山女將拚4度破紀錄

舊金山女性將挑戰第四次打破100哩接力賽世界紀錄。（Getty Images）

1977年，舊金山 有100名女性跑者挑戰女子100哩接力賽（women’s 100 x 1-mile relay），以每人每哩跑6分鐘出頭的平均速度，創下了這項比賽最快的世界紀錄。之後，舊金山女性又分別在1995年和1997年，接二連三刷新這項接力賽的世界紀錄。

舊金山路跑俱樂部（San Francisco Road Runners Club）和海豚南角跑者俱樂部（Dolphin South End Runners Club）今年組成新團隊，計畫在1977年同一地點、舊金山州立考克斯體育場（Cox Stadium），挑戰第四次打破世界紀錄。

目前的世界紀錄是25年前由加拿大女子長跑者俱樂部（Canadian Women’s Miler’s Club）創下的9小時23分39秒，平均每人每哩跑出5分38秒。舊金山新團隊的目標是將每哩的平均速度縮短1到2秒。

根據金氏世界紀錄，女性目前最快的1哩跑速是4分12秒。接力賽主任薩克斯（Sax）表示，根據每名跑者的每哩速度，他們有希望打破紀錄，但讓100名不同的女性以平均5分37秒的速度跑完1哩，仍有難度。他說：「5分37秒真的很快，這甚至不是普通跑者的平均速度。」

參加過1977年賽事、現年62歲的拉維爾（Peggy Lavelle）說：「我認為我們會成功，這對熱衷跑步的人和舊金山來說，都是一件好事。」

這個團隊的跑者跨越各類別，年齡最小的只有13歲，最大為63歲，有些是超級馬拉松運動員 ，有些是短跑運選手。他們的共同點除了都是舊金山人之外，就是都跑得很快。

薩克斯是在海豚南角跑者俱樂部刑登了一則1977年的報導時，萌生了今年再度挑戰的想法。他說：「我想，為何我們不透過再次挑戰世界紀錄，將舊金山的跑步群體團結起來？」

他表示，他獲得很多積極的反應，許多人表達了參與的興趣，甚至未能獲選進入團隊的人也非常樂意鼓勵獲選的人，大家都超級熱情。

最年長的選手西蒙斯（Nancy Simmons）說：「你一生中能有幾次機會和一群有共同愛好的人共事，一起做一些很酷的事？我非常高興能參與其中。」