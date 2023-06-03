刺人、劫車、駕車撞行人 聖荷西男1天犯5案 釀3死6傷

聖荷西警方在第二起事件的發生地Hillsdale Ave. 1800街區的Target商店停車場進行調查。（記者葛歆睿／翻攝）

31歲的嫌疑人帕庫拉納（Kevin Parkourana）6月1日下午輾轉四地，犯下劫車、刺人、撞人一系列罪行，造成3人死亡多人受傷。帕庫拉納目前已被警方逮捕，關押在聖他克拉拉縣主監獄。

1日下午3時11分左右，聖荷西 警方回應了第一起發生在該市Pepper Tree社區Blossom Hill Road附近、Kooser Road和Dellwood Way交叉路口的第一起事件，發現現場一名受害者被刺傷，有生命危險。

31歲的聖荷西居民帕庫拉納，涉嫌多起劫車與襲擊，目前已被警方逮捕，被關押在聖他克拉拉縣總監獄。（聖荷西警方提供）

聖市警方發言人阿龐特（Steven Aponte）指出，嫌疑人開走了受害者的汽車，並在大約下午3時31分左右，出現在大約兩英哩外的Hillsdale Ave. 1800街區。在那裡，嫌疑人劫持了另一輛車，並刺傷了司機，在逃跑時撞到了Target商店停車場的一名行人。

隨後，嫌疑人和車輛出現在聖荷西市E. Santa Clara St.夾16th St.。據信，嫌疑人在此處涉嫌故意開車撞向兩名行人，導致二人死亡。

接著，大約4時32分時，鄰近城市密爾比達 警方接到報警電話，稱在Jacklin Rd 400街區附近的購物中心停車場發生了一起刺人襲擊事件。附近多名警察 做出回應，但嫌疑人在警方到達前已逃離現場。

一名警員在1分12秒內就趕到現場，並立即為受害者提供了援助，受害者很快被送往當地醫院，但最終仍因傷重不治身亡。

密爾比達警方指出，後來發現，這名男性嫌疑人出現在事發地附近的一個住宅區，並安全將他逮捕。密爾比達和聖荷西警方均表示，上述所有事件，都是一人所為。

根據聖荷西警方的新聞稿，聖市警察局兇殺組與密爾比達警察局協調，對案件進行了初步調查，確定了嫌疑人的身分為31歲的聖荷西居民帕庫拉納。

目前尚不清楚嫌疑人與六名遇難或受傷的受害人之間是否存在任何關係，他的動機和案發時的具體情況仍在調查中。

任何了解此案相關訊息的人，可以透過電子郵件聯繫聖荷西警察局兇殺組，警長Martinez #3934：[email protected]；警探Jize #4324：[email protected]；或撥打電話：4082775283。

如果想保持匿名，可以使用P3TIPS移動應用程序、撥打舉報熱線4089477867或上網www.svcrimestoppers.org。如果您提供訊息，將有資格從矽谷犯罪制止計畫（Silicon Valley Crime Stopper）中獲得現金獎勵。