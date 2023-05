長周末健行灣區6大好去處 東南西北中各方位都有

塔馬爾派斯山州立公園擁有北加州聞名的各種地形。(取自公園網站)

由於得天獨厚的地理條件,灣區不僅氣候宜人,更是處處有風景,東南西北中各個方位都有適合健行的好去處,朝周末即將到來,如果還沒決定要去哪裡玩,也許可考慮郊區走走健行。

一、塔馬爾派斯山州立公園 (Mt. Tamalpais State Park)

位於馬林縣(Marin County)的塔馬爾派斯山擁有北加州 聞名的各種地形,總長度200多哩的遠足小徑一直延伸到太平洋。經驗豐富的徒步旅行者可以嘗試全程6.6哩的Matt Davis、Steep Ravine和Matt Davis Trail環形路線。從Pantoll Ranger Station出發,沿途經過成蔭的橡樹林、連綿起伏的丘陵、季節性瀑布、古老的紅杉樹,當然還有無敵的太平洋海景和沙灘。

雷耶斯角國家海岸的著名地標之一是雷耶斯角燈塔。(取自公園網站)

二、雷耶斯角國家海岸(Point Reyes National Seashore)

雷耶斯角地區有許多拍照打卡地:歷史悠久的雷耶斯角燈塔、Cypress Tree Tunnel樹林大道、雷耶斯沉船。這裡還有加州最壯觀的沿海步道 Tomales Point Trail。全程近10哩的往返路線大部分都是平坦的,一側是大海,另一側是托馬萊斯灣,中間還會穿過圖勒麋鹿保護區,通常都可以看到成群結隊的麋鹿閒逛。即使麋鹿不在,也可能會看到土狼、狐狸和鷹。

在狄亞波羅山州立公園頂峰博物館可以俯瞰整個灣區。(取自公園網站)

三、狄亞波羅山州立公園(Mt Diablo State Park)

暗黑破壞神山雖然不像馬林的塔馬爾派斯山那麼引人注目,但海拔要高得多,有3848呎,在東灣隱約可見。雖然可以駕車到達山頂,但通過Summit Trail徒步登頂更有成就感和樂趣。天氣好的時候在山頂可以欣賞到遠超灣區本身的景色:金門大橋外的法拉隆群島、向東的內華達山脈,甚至優勝美地的半圓頂。

天使島州立公園位於舊金山灣中部,前往這裡需要從漁人碼頭或馬林小鎮蒂伯龍乘坐渡輪。(取自公園網站)

四、天使島州立公園(Angel Island State Park)

位於舊金山灣中部,前往這裡需要從漁人碼頭或馬林小鎮蒂伯龍乘坐渡輪,本身就是一次難得的體驗。天使島歷史悠久且複雜,曾作為20世紀早期的移民站、檢疫設施和美國陸軍基地。但島上的自然奇觀本身就值得一遊。若要欣賞灣區的終極景觀,請沿著北嶺步道前行,這條步道沿著5.9哩的環路蜿蜒攀登788呎的利弗莫爾山,沿途有松樹、橡樹和壯觀的野花。

大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。(取自公園網站)

五、大盆地紅木州立公園(Big Basin State Park)

大盆地紅木是加州最古老的州立公園,整個公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林,其中一些高達300多呎。大盆地紅樹擁有近80哩的遠足小徑。不過2020年時因閃電起火,目前公園仍部分關閉。推薦兩個現在開放,也是必去的。紅木小徑(Redwood Trail)只有半哩,在那能看到公園中最大的一些樹木。Skyline to the Sea and Meteor Trail是一個4.7哩的環路,海拔落差非常小。行程大概過半處,有20呎高的Sempervirens瀑布,是一個很好的休息落腳點。

使命峰位於佛利蒙市北部,被3000英畝綠地環繞,海拔2517呎。(取自公園網站)

六、使命峰保護區(Mission Peak Regional Preserve)

使命峰和紀念碑(Monument Peak)位於佛利蒙市北部,被3000英畝綠地環繞,海拔2517呎。可以把車停在奧龍學院(Ohlone College),爬3哩多的上坡路到達使命峰山頂,再原路返回,為了看360度全景山脈,這點付出是值得的。或者選擇把車停在Standford Avenue Staging Area,通過5.8哩的Mission Peak環路登頂。需要注意的是沿途沒有供水設施和樹蔭。在一年中較熱的時候,早晨是登頂使命峰的最佳時間。