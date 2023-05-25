解決遊民問題馬漢提新計畫 臨時、永久住房各投5000萬

聖荷西市長馬漢聯合副市長吳美花和第9區市議員福利，宣布針對住房和治理遊民危機的新提案。（記者葛歆睿／翻攝）

聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）為解決遊民 危機，在下一財年的預算 計畫中提出將原本用於可負擔住房的資金，用來建造更多臨時住房。該計畫引發爭議，反對者認為可負擔住房才是長期解決方案。考慮到原計畫或無法在議會通過，馬漢對計畫進行了修改。

馬漢聯合副市長吳美花（Rosemary Kamei）、和第9區市議員福利（Pam Foley），24日宣布了新的提案，內容為6月份的預算將撥款5000萬元用於緊急臨時住房和安全停車，另外撥款5000萬元用於新的永久性可負擔住房項目。提案旨在擴大臨時住房社區，讓遊民可以得到立即安置，同時建造永久性可負擔住房，從而終結聖荷西的遊民營地時代。

馬漢表示，新計畫結合了短期和長期戰略，表明聖市能夠而且將會優先考慮、並立即解決遊民問題。

「居民要求我們改變對遊民的處理方式，我們將實現這一改變。」馬漢說，「感謝吳美花副市長和市議員福利的合作，為遊民提供基本的臨時住房，同時信守我們對可負擔住房的承諾。」

聖荷西選民2020年投票通過E提案（Mesuare E），對200萬元以上的房產交易徵收房產轉讓税，稅收資金用於解決住房和遊民危機。

吳美花表示，預算過程個充滿挑戰。「我們必須齊心協力，為整個聖荷西找解決方案。關鍵在於履行E提案對可負擔住房的明確承諾，同時確保社遊民鄰居和社區最緊迫需求得到解決」，她說，「我們只能通過有原則的合作和深思熟慮的妥協來實現這些目標。」

市議員福利指出，聖荷西正在面臨人道主義危機，每天街道上都有上千名遊民在受苦，「必須以緊迫感解決這個問題」。她表示，從長期來看，為了避免無路可走，必須繼續投資可負擔住房，「因為它對社會公平、經濟穩定、我們社區的健康和福祉至關重要，也是減少遊民的必要組成部分。找到一種解決方案，使兩者在預算範圍內共存，是我們共同責任。」