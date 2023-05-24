收到逾期96年未還老書 北加圖書館「不敢碰」

這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

克萊登（Chris Kreiden）從大學時期就開始在加州 納帕縣（Napa County）聖海倫娜公共圖書館 （St. Helena Public Library）工作。30年來，她從未看過任何像5月初一名神祕男子歸還的一本逾期書籍。

現在已升任館長的克萊登表示，當一名工作人員把這本書遞給她時，她有點不敢碰它，因為，這本蓋有「聖海倫娜圖書館協會財產」印章的書幾乎快散了，裝訂已經脫落，表皮也破爛不堪。這本書中夾有一張借書卡，上面寫著：必須在1927年2月21日前歸還，每遲還一天要罰5分錢。

在把這本書帶到董事會會議上展示後，克萊登才意識到，這本書是由拉辛（Benson Lossing）所寫、於1881年出版的「美國歷史」（A History of the United States）。

一本逾期近一個世紀的書重回聖海倫娜圖書館。（電視新聞截圖）

克萊登說：「我這才恍然大悟，它一定是訂閱圖書館（subscription library）的藏書。」

克萊登表示，在聖海倫娜接管訂閱圖書館之前，那些想要借書的民眾，可以在指定的閱覽室借閱書籍，或者每月支付25分錢把書帶回家閱讀。克萊登相信，這本754頁的書是訂閱圖書館的原始藏書之一。

克萊登心想：「我的天，這本書一定經歷了很多事情。」

克萊登表示，她向當地聖海倫娜星報（St. Helena Star）透露了這個消息，聖海倫娜星報於是刊登了一篇報導，結果被歸還這本書的神祕男子看到了。

這名男子告訴圖書館，他在打掃房子時無意間發現了一堆舊書，注意到其中一本是借自圖書館，是他的祖父麥考密克（John McCormick）當年為他的一個女兒借的，於是歸還了它。後來證實，麥考密克是當地先驅家族之一。

在這名男子聯絡他們之前，圖書館人員覺得，這本書在近一個世紀的時光裡，一定走過許多地方。克萊登說：「事實上，它從未離開過聖海倫娜或納帕谷。」