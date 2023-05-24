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CHP：高速路車禍 下車被撞頻傳 應先移至安全處再下車

記者葛歆睿／聖荷西報導
CHP建議在高速公路遭遇或目擊車禍，應將車挪至右側路肩，如果車不能動則不建議下車。（記者葛歆睿／翻攝）
CHP建議在高速公路遭遇或目擊車禍，應將車挪至右側路肩，如果車不能動則不建議下車。（記者葛歆睿／翻攝）

在過去的一周多的時間裡，灣區至少有六人因發生交通事故後下車，被撞身亡。14日，一名好心人在佛利蒙試圖幫助一名車禍受害者時被撞死。同日，在另一起事件中，一名拖車司機在聖荷西的路邊被撞身亡。22日在桑尼維爾的101號高速公路上，發生了一系列車禍，造成三人死亡。調查人員稱，他們撞車後下了車，在高速公路上行走，其中兩人被撞飛到路中間。

加州公路巡警CHP表示，高速公路上最常見的致命事故原因為分心駕駛。在大多數情況下，交通事故都是可以預防、可以避免的。但如果開車分心，幾乎不可能看到前方道路上的潛在危險。如果不慎捲入交通事故，也應根據具體情況和周圍環境做出不同應對。

例如，如果汽車著火了，或者存在再次發生事故的風險，那麼應該下車並前往安全地點。但是CHP建議，通常情況下，應該留在車內。如果車輛還能夠移動，就移至高速公路車道，停在右側路肩。因為右肩通常比中間隔離帶寬，而且離快速車道以及高速行駛的車輛更遠。

確定離開高速公路主車道後，可以考慮下車尋找有額外保護的地方，比如交通圍欄，甚至大樹後面。如果汽車無法移動，或者沒有安全的逃生計畫，急救人員則建議繫好安全帶留在車內，不要嘗試主動穿越仍然開放且有車輛行使的車道。因為汽車將比人體更能經受撞擊，所以車內是最安全的地方。同時打開車輛危急信號燈、設置剎車製動器和撥打911。

CHP表示，若好心人有意幫忙，也應在安全的地方撥打911報告情況，但要遠離危險區域。如果在高速公路上看到車輛停在路肩或中間隔離帶，請盡量換道過去，以保持安全距離。

最後，加州公路巡警提醒駕駛千萬不要超速，要保持足夠的跟車距離，以應對任何潛在的危險。最重要的是要集中注意力，不要分心。

汽車 加州 車禍

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